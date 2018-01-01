Как быстро протрезветь 1 января 15 1.01.2018, 11:25

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Простые и безопасные способы, которые помогут вам прийти в себя.

Для начала плохие новости. Опьянение приходит, когда алкоголь уже в крови, а вытащить его оттуда мы никак не можем. Этанол перерабатывается ферментами со строго определенной скоростью, на которую мы не влияем, поэтому технически быстро протрезветь невозможно. Но можно прийти в себя и сосредоточиться, чтобы вызвать такси, добраться до кровати или хотя бы удержаться от глупостей, пишет lifehacker.ru.

Перестаньте пить алкоголь

При перегрузке алкоголем добавлять себе еще — худшая идея. Останавливаем пьянку и не ищем, чем бы таким запить, чтобы отпустило.

Начинайте пить чай

Пить придется много, очень много. Чем больше мы пьем, тем больше выделяем, а выделять нужно, чтобы вывести продукты распада алкоголя, избавиться от тошноты и обезвоживания. Поэтому надо входить в режим «пью и писаю».

Разрешается употреблять воду (только не газированную!), сок, компот, чай. Но в подпитии сложно заставить себя глотать просто воду или даже сок, а вот сладкий чай, как правило, заходит легче. Впрочем, если чай вы не любите, но способны пить воду, делайте так, как вам удобно.

А вот любимый крепкий кофе работает хуже. Кофеин сужает сосуды, помогает стать активнее, но в итоге он не способствует дезинтоксикации, то есть не устраняет опьянение. Хуже того: временная мобилизация после кофе может создать ложное впечатление, что все в порядке и вы в норме, а это ведет к самым удивительным и не всегда приятным открытиям.

В чае тоже есть кофеин, но его там меньше, так что слегка взбодриться получится, а вот обмануть свои ощущения — уже нет.

Принимайте сорбенты

Когда вы только поняли, что перебрали, примите сорбенты. Они препятствуют всасыванию алкоголя, и что-то из выпитого не поступит в кровь. Обратной силы у сорбентов нет, то есть вы не протрезвеете, но хотя бы не станете пьянее.

Закусывайте

Это тоже способ замедлить всасывание алкоголя, если вы выпили рюмку и поняли, что она была лишней.

Двигайтесь

Лучше всего гулять на свежем воздухе настолько быстрой походкой, насколько позволяет состояние. Это помогает сосредоточиться и немного прийти в себя.

Примите душ

Холодный душ — плохая идея. Он, конечно, действует примерно как крепкий кофе, но эффект отрезвления от него ложный. А вот заработать спазм сосудов или даже инфаркт в пьяном виде под холодным душем можно. Так что вода должна быть теплой. И, по сути, душ нужен, чтобы переждать в нем самые неприятные минуты, потому что так легче.

Помассируйте руки, стопы и уши

Это простые действия, которые помогают сконцентрироваться на ощущениях, усилить приток крови к голове (если речь про растирание ушей), так что на какой-то срок вам будет легче фокусироваться.

Идите спать

Все перечисленные полумеры помогают немного прийти в себя, но протрезветь можно только со временем. Понятно, что это время предпочтительнее провести во сне. Лучше даже вздремнуть 30 минут на кресле, чтобы набраться сил, чем превозмогать себя.

Но никогда не ложитесь спать, если еле-еле сдерживаете тошноту. Либо дождитесь, когда станет легче, либо вызовите рвоту, либо убедитесь, что рядом с вами есть человек, который сможет проследить за тем, как вы спите. Иначе вы рискуете захлебнуться рвотными массами в пьяном сне.

Чего делать не надо

Многие сайты дают больше советов о том, как быстро протрезветь. Эффект основан на одном: пока вы все перепробуете, пройдет какое-то время и вам станет легче. Но некоторые из этих способов опасны для здоровья. Итак, вам не надо:

Курить. В крови и так убойный коктейль. Куда там еще никотин?

Пить лекарства. Не сочетайте никакие лекарства с приемом алкоголя. Во-первых, если вы додумались до такой блестящей идеи, вы уже не в состоянии прочитать инструкцию. Во-вторых, лекарства выводятся так же, как и алкоголь: в основном печенью и почками, которые и так перегружены. В-третьих, вряд ли вы сможете верно оценить свое состояние, если лекарства с алкоголем вызовут побочные эффекты.

Ходить в баню. Баня и правда приводит в чувство, но лезть в горячую парную пьяным не стоит: высок риск обжечься, перегреться или заработать инфаркт. Так что это способ для очень здоровых и не сильно пьяных.

Тренироваться. Это просто небезопасно, когда вы пьяны. Скорее всего, вы заработаете травму, а не протрезвеете.