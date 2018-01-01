Более миллиона человек собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке ради спуска хрустального шара 1.01.2018, 11:37

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Фото: AP/Seth Wenig

Праздничная церемония ознаменовала начало Нового года на востоке США.

Новогодние торжества состоялись в воскресенье вечером на главной площади Нью- Йорка Таймс-сквер. Наступление 2018 года на восточном Восточном побережье США было ознаменовано традиционным спуском знаменитого гигантского хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов, сообщает tass.ru.

Несмотря на холод

Согласно оценкам, опубликованным на сайте организаторов этой церемонии, которую проводят уже более века, на площади собрались почти 1 млн жителей и гостей города. Они пришли, несмотря на то, что температура в центре города в последние часы была около минус 11 градусов. Согласно оценкам Национальной метеорологической службы США, так холодно в этом месте в новогоднюю ночь в последний раз было в лишь в 1962 году.

В течение нескольких часов до полуночи на Таймс-сквер выступили более десятка исполнителей. В их числе Мэрайя Кэри, Нид Даймонд, Ник Джонас, Камила Кабельо и др.

Спуск шара

Кульминацией торжеств стал спуск хрустального шара, который является в США одним из главных новогодних символов. За минуту до полуночи он начал медленно перемещаться вниз по шпилю одного из высотных зданий, достигнув своей нижней точки в тот момент, когда по местному времени наступил 2018 год (08:00 по Минску).

Шар приводится в действие кнопкой, право нажимать на которую по традиции предоставляют знаменитостям. В этом году чести запустить отсчет до Нового года удостоилась активистка Тарана Бэрк. Она является основательницей общественного движения Me Too в защиту прав женщин, ставших жертвами сексуальных домогательств. В декабре редакция американского журнала Time назвала участников этого движения "Человеком года".

В предыдущие годы привилегии нажать на кнопку удостаивались, в частности, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, член Верховного суда США Сона Сотомайор, экс-президент Билл Клинтон, певица Леди Гага, боксер Мохаммед Али.

Шар, диаметром 3,6 м и массой 5,4 т, к которому было приковано основное внимание, традиционно изготовлен из почти 2,7 тыс. треугольников. Их сделали из хрусталя мастера ирландской компании Waterford Crystal. Этот символ Нового года в США каждый раз создают заново, при этом изменяя порядок расположения хрустальных пластинок.

На этот раз сверкающие грани сложились в орнамент под названием "Дар безмятежности". Этот узор должен был напомнить о бабочках, порхающих над лугом.

Меры безопасности

Новогодние торжества на Таймс-сквер проводились в условиях усиленных мер безопасности. Гаражи вблизи площади полностью освободили от автомобилей и закрыли. Сотрудники правоохранительных органов вели постоянное наблюдение за крышами высотных зданий.

По данным полицейского управления мегаполиса, в центре города находились несколько тысяч стражей порядка в штатском. На улицах разместили бетонные блоки и грузовики с тем, чтобы не допустить умышленного наезда на людей. По информации управления, охрана торжеств на Таймс-сквер обошлась примерно в $7,5 млн.

В последние месяцы в центре Нью-Йорка были совершены два теракта. 31 октября уроженец Узбекистана на пикапе на высокой скорости проехал по выделенной для велосипедистов полосе вдоль берега реки Гудзон, задавив восемь человек. 11 декабря в центре Манхэттена выходец из Бангладеш привел в действие самодельное взрывное устройство, закрепленное на его теле. Помимо него самого пострадали три человека.

В обоих случаях исполнители терактов были задержаны. Они заявили, что поддерживают террористическую группировку "Исламское государство".

История церемонии

Первый раз праздник в центре района Манхэттен массово отмечался в 1904 году и был приурочен к открытию штаб-квартиры газеты The New York Times. В честь издания один из небоскребов и сама площадь были переименованы. Во время первого празднования состоялся фейерверк, однако в 1907 году салюты в городе запретили, и газета стала встречать Новый год спуском гигантского шара со шпиля высотного здания.

Более чем столетняя традиция встречи Нового года на Таймс-сквер нарушалась лишь дважды - в 1942 и 1943 годах, когда Нью-Йорк жил на военном положении, и огни в городе в темное время суток старались по возможности не включать из соображений безопасности. Во время войны собравшиеся на Таймс-сквер встречали Новый год минутой молчания в память о погибших на фронте.