Стало известно, кто возглавил бресткое «Динамо» после Журавля 1.01.2018, 11:59

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Радослав Латал

Фото: Agencja Gazeta

В Новый год был назначен новый главный тренер ФК «Динамо-Брест».

Как информирует пресс-служба клуба, им стал 47-летний чешский футбольный специалист Радослав Латал. С ним уже достигнута договоренность.

Латал — известный в прошлом футболист, выступал за немецкий клуб «Шальке-04», в 1997-м выиграл с ним Кубок УЕФА. А за год до этого чех стал серебряным призером континентального первенства. На тренерской работе он был сначала в Чехии, после — в Словакии, где возглавлял «Кошице» (с ним был выигран Кубок этой страны), в Польше, где в 2016-м вместе с «Пястом» завоевал серебро, был признан лучшим тренером чемпионата. Радослав Латал оставался без клуба с марта 2017 года.

В прошлом сезоне брестское «Динамо» выиграло Кубок Беларуси и не очень удачно выступило в квалификации Лиги Европы. Первый круг чемпионата Беларуси в высшей лиге получился противоречивым, однако второй динамовцы провели отлично и в итоге заняли четвертое место. После завершения первенства стало известно об уходе главного тренера Владимира Журавля.

Можно предположить, что в следующем сезоне перед брестским «Динамо» будут поставлены задачи борьбы за медали чемпионата, за Кубок Беларуси и более удачное выступление в Лиге Европы. В следующем сезоне за команду будет выступать игрок гродненского «Немана» и национальной сборной Беларуси Павел Савицкий.