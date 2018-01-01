Банкир: Доходность биткоина — всего 3,1% 6 1.01.2018, 12:22

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Огромная подвижность курса криптовалюты вряд ли позволит заработать больше на инвестициях в нее.

Глава отдела экономики и стратегии банка Mizuho Вишну Варатан утверждает, что доходность биткоина с учетом рисков, вызванных огромной подвижностью курса, заметно ниже средней доходности акций. Об этом сообщает Business Insider.

Если применить поправку на риски, фантастическая доходность биткоина становится намного менее привлекательной, уверен специалист. Более того, она ниже, чем доходность вложений в популярные биржевые индексы. К примеру, инвестиции в Euro Stoxx принесли их владельцам 13,8 процента, в индекс S&P 500 — 11 процентов, а вложения в биткоин за тот же период (с поправкой на риски) — всего 3,1 процента.

Для расчетов Варатан использовал коэффициент Шарпа, который вычисляют как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. По мнению специалиста, теоретическая доходность может достигать тысяч процентов — но для этого нужно купить и продать криптовалюту точно в определенное время, что практически невозможно.