Чему Лукашенко стоит поучиться у австралийцев и их премьера 10 1.01.2018, 12:31

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Казалось бы, все просто — закон един для всех, но есть нюанс.

Премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла оштрафовали на 250 долларов из-за управления лодкой без спасательного жилета. Фото чиновника попало в местные СМИ, после чего ему пришлось заплатить штраф за нарушение правил поведения на воде и извиниться.

История австралийского премьер-министра говорит о том, что в любом правовом государстве закон един для всех — от спасателя на пляже до главы правительства. К сожалению, это правило действует далеко не везде. И за примерами далеко ходить не нужно, пишет gazetaby.com.

Лукашенко не раз попадал на фото, за которые австралийскому премьеру, не исключено, пришлось бы уйти в отставку, как нарушителю-рецидивисту. Но это у них, а у нас первое лицо страны валит лес без строительной каски, ездит с ребенком на мотоцикле без мотошлема, игнорирует правила техники безопасности на стройплощадках и хронически не пристегивается в авто.