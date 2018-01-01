«Подарков дарят когда два, а когда один — но серьезный» 1 1.01.2018, 12:40

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Как отмечают Новый год белорусы, рожденные с 31-го на 1-е .

«Отмечать два праздника в один день классно — это же такая экономия», — подумаете вы. Но если это вы родились в Новый год, то сэкономить могут уже на вас, подарив один подарок место двух. А некоторые и вовсе забывают поздравить в предновогодней суете. Журналисты tut.by спросили рожденных в Новый год белорусов, как им со всем этим живется.

«Был перекрыт центр из-за народных гуляний, скорая ехала в объезд»

1 января 2017-го в 6.55 в Брестском областном роддоме раздался плач новорожденного. На свет появилась маленькая София Вольшинец — здоровая доношенная красивая малышка весом 2 кг 900 г.

Для мамы Елены новогодние роды стали неожиданностью.

— У меня срок был 10 января. Я знала, что раньше получится — плюс-минус, думала, в Рождество. Когда на работе спрашивали, шутила, что Новый год встречу и поеду в роддом. Так и получилось.

Первые признаки того, что этот Новый год станет для семьи особенным, начали появляться около 21.00 31 декабря.

— Я купала старшего ребенка — и начались схватки. Даже не предполагала, что так все быстро будет, — рассказала мама Софии.

Семья Вольшинец села за праздничный стол — но схватки усиливались.

— Около 1.00 мы поняли, что надо ехать в роддом. Водителя у нас не было, и мы позвонили в скорую. Они быстро приехали, но доктор была очень злой, отчитывала, мол, как это так, не оставили водителя. А мы ведь не планировали, думали, позже будет. Помню, была перекрыта улица Ленина из-за народных гуляний, ехали в объезд.

Роды прошли спокойно.

— Никаких Дедов Морозов не было. Мне тогда было ни до Нового года, ни до поздравлений.

Свои первые Новый год и день рождения маленькая София встретила за прогулками и играми.

— А потом, когда будет понимать, надо будет два подарка дарить, — смеется мама Елена.

«Сейчас даже плюсы нахожу. Самый главный — экономия»

Уже в 33-й раз гомельчанка Екатерина Халимончик отметила свой день рождения под бой курантов и бенгальские огни. Потому что родилась 31 декабря.

— В детстве мне, помню, было обидно, — признается Катя. — В такой день хотелось внимания к себе, а все-таки все ждали не мой день рождения, а Новый год! Но сейчас уже нормально. Даже плюсы нахожу. Самый главный — экономия.

Что такое экономия, Катя знает не понаслышке. Детство выдалось непростым: мама Людмила Евгеньевна растила шестерых детей одна. Отец погиб, когда младшему ребенку в семье исполнилось всего два месяца. Сегодня женщина и сама удивляется, как тогда удалось все выдержать и не сломаться.

Замуж второй раз Людмила Евгеньевна вышла лишь спустя десять лет, когда дети уже подросли и стали самостоятельными. Тогда же они с супругом взяли в семью еще одного ребенка — приемного.

Зато теперь она счастливая бабушка — 13 внуков. А самое большое счастье, когда за одним большим столом в ее квартире собирается вся семья. Правда, случается это очень редко: одна из дочерей живет со своей семьей в Санкт-Петербурге, сын — в Гродно, младшая дочь — в Турове… Так что видеться часто не получается.

У нашей именинницы, так же как и у мамы, многодетная семья — трое детей. И, говорит Екатерина, теперь весь смысл ее жизни в детях. Последние дни уходящего года проходят в поисках подарков для них, а потому в предпраздничной суете про свой день рождения Катя нередко теперь и вовсе забывает. Но муж и многочисленные родственники напоминают — вчера вот снова собрались за столом и поздравили новогоднюю именинницу.

Родилась и сама родила в Новый год

Двух подруг из Гродно зовут одинаково — Светланами. Но объединяет их не только это. Девушки родились в один день — 31 декабря. Более того, это случилось в один и тот же год в единственном тогда на весь город роддоме. После рождения пути девочек разошлись, чтобы через много лет их судьбы снова пересеклись.

Девушки познакомились на первом курсе института. Изучали экономику и учились на одном потоке. О том, что у них день рождения в один день, не догадывались до первого совместного студенческого Нового года: одна в разговоре упомянула, что родилась накануне праздника, вторая рассмеялась — я тоже.

— Мы спрашивали у своих мам, помнят ли они друг друга, но нет. Роддом был тогда один на целый город, но они явно лежали в разных палатах, — говорит одна из Светлан.

— Мы еще долго удивлялись такому совпадению, а потом привыкли, ведь дружим уже много лет, — говорит Светлана Странковская и, смеясь, добавляет, что она не единственный новогодний подарок в своей семье — ее сын Артем тоже родился 31 декабря!

— Сын должен был родиться 25 декабря. Я всем говорила, что 31-го буду уже дома, но получилось иначе. Поэтому для нас Новый год — самый настоящий наш день. Сын радуется: «Хорошо, что все друзья легко запоминают, когда мой день рождения». Это, наверное, единственный плюс. А так — одни проблемы. Гости очень быстро забывают про то, что у тебя день рождения: сразу после первого тоста, который поднимают за меня и сына, все переходят на новогоднюю тематику… Сыну уже 18 лет, но для меня с момента его рождения было очень важным, чтобы для ребенка в этот день было два подарка: один как имениннику, а второй — от Деда Мороза. Вспоминаю свое детство, когда многое было в дефиците, тогда я нередко получала один подарок. Вот это было обидно!

— У меня была похожая ситуация. Денег у родителей было немного, и когда я обижалась, они говорили: «Вот тебе еще и конфеты». А хотелось-то два больших подарка! Это сейчас понимаю уже, что Дед Мороз не всесильный, — смеется Светлана Печинская.

И все-таки девушки признаются, что в детстве даже немного гордились такой датой рождения и считали себя своеобразными новогодними подарками. Родители им так и говорили: мол, тебя, доченька, нашли не в капусте, а под елкой.

«Ни разу за 36 лет не отмечал нормально день рождения»

Третьекурснику Вячеславу Черникову 31 декабря исполнится 21 год. Он учится в Белоруской государственной сельскохозяйственной академии в Горках.

— Ни за что не хотел бы родиться в другой день, — говорит Вячеслав. — Считаю, что мы — те, кто родились 31 декабря или 1 января, — самые лучшие новогодние подарки для наших близких.

День рождения Вячеслав празднует в кругу семьи — это традиция. В детстве все было «по стандарту»: торт, свечи, сладкий стол. Сейчас уже выходит по-разному.

31 декабря Вячеславу всегда дарят один подарок. Говорит, дело не в экономии — он сам так просит.

Студент Могилевского университета продовольствия из Жлобина Алексей Шацкий тоже родился 31 декабря, и празднование дня рождения у него плавно перетекает в новогоднюю ночь.

— Подарков дарят когда два, а когда один — но серьезный. Зато стол всегда один и большой, — улыбается Алексей. Ему вчера исполнился 21 год.

— А я очень хотел бы родиться в любой другой день, но только не 31 декабря. Не поверите, но ни разу за 36 лет не отмечал нормально день рождения: все Новый год празднуют, а это семейный праздник, — говорит могилевчанин Максим. — Я как-то хотел собрать родных, друзей в ресторане 31 декабря. Но все начали по одному отказываться — Новый год же. Я и бросил эту затею.