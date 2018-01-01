Палестина отозвала своего посла из Вашингтона 1.01.2018, 12:54

Дипломата вызвали для консультаций.

Палестина отозвала своего официального представителя из США для консультаций. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики вызвал представителя Организации освобождения Палестины в Вашингтоне Хусама Зомлота для проведения консультаций.

Агентство отмечает, что это произошло спустя несколько недель после того, как американский президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

Вследствие этого президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что не примет ни одного мирного плана США после таких действий Трампа.