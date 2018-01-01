Папа Римский: Прошлый год был дан нам Богом целым и здоровым 1.01.2018, 13:13

Понтифик призвал быть ответственными за происходящее в течение года.

Папа Римский Франциск считает, что 2017-й год в мире различными способами испортили войны, ложь и несправедливость. Об этом он сказал в проповеди 31 декабря 2017 года в базилике Святого Петра в Ватикане, сообщает krymr.com.

«Время 2017 года, данное нам Богом целым и здоровым, мы, люди, разными способами испортили делами смерти, ложью и несправедливостью. Войны являются очевидным знаком этой абсурдной и рецидивной гордости. Но этим являются также все малые и большие нападения на жизнь, на истину, на братство, которые вызывают различные формы общечеловеческой, общественной и экологической деградации. И за все это мы хотим и должны перед Богом, ближними и созданием, взять на себя ответственность», – сказал понтифик.

Также он поблагодарил родителей и педагогов, которые «формируют детей и подростков с чувством гражданской ответственности и этики».

25 декабря Папа Римский Франциск в своем рождественском послании молился за мир для Украины, вспоминая о детях, «которые вместе со своими семьями страдают от насилия в Украине и его серьезных гуманитарных последствий».