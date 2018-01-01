Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене 4 1.01.2018, 13:14

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Александра Саснович

Фото: tennis.by

Белорусская теннисистка обыграла 11-ю ракетку мира.

Белоруска Александра Саснович (№ 88 рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала турнира серии «Премьер» в австралийском Брисбене с призовым фондом 894 700 долларов, сообщает tut.by.

В стартовом поединке основной сетки Александра Саснович взяла верх над 11-й ракеткой мира Кристиной Младенович из Франции — 1:6, 6:3, 7:5.

Соперницей Саснович в 1/8 финала станет эстонская теннисистка Анетт Контавейт (№ 34), в первом круге уверенно обыгравшая британку Хизер Уотсон (№ 75) — 6:0, 6:3.

Отметим, что в Брисбене Александра Саснович пробивалась в основную сетку сквозь сито квалификации, победив американку Джулию Боузрап (№ 135) — 6:1, 6:4, австралийку Изабель Уоллас (№ 235) — 6:3, 6:1 и россиянку Полину Монову (№ 178) — 3:6, 7:5, 6:2.

Еще одна белоруска, Вера Лапко (№ 134), не смогла пробиться в число 32 участниц основной сетки, уступив на старте квалификации украинке Даяне Ястремской (№ 188) — 2:6, 4:6.

Победитель турнира в Брисбене определится 6 января.