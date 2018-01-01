Самые яркие салюты, которыми мир встретил 2018 год 1.01.2018, 13:37

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Цюрих, Швейцария

Фото: EPA/UPG

Потрясающий фоторепортаж из разных уголков планеты.

Во всем мире Новый 2018 год встречают яркими световыми и звуковыми шоу. Фотографии салютов из стран, которые уже отметили праздник, собрал "Апостроф".

Так, в Греции Новый год - это еще и день святого Василия, который был известен своей добротой. Именно в этот день дети оставляют свои ботинки у камина в надежде, что Святой Василий заполнит их подарками. Традиционно не обходится и без салютов в столице государства - Афинах.

В Берлине (Германия) новогоднее шоу устроили у Бранденбургских ворот, которые стали настоящим центром притяжения для горожан и туристов.

В Лондоне (Британия) новогоднее шоу на набережной Темзы собрало около 100 тыс. человек. Было запущено более 10 тыс. залпов салюта.

Также красочными салютами встретили Новый год в Португалии, Швейцарии, Чили, Бразилии, Австралии, Сингапуре, Малайзии, Китае, Греции.