Каждый белорус может создать сказку 1.01.2018, 13:45

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Пусть наши сказки греют сердца белорусов всего мира.

Новогодние поздравления от белорусской поэтессы, писательницы Людмилы Врублевской записало «Радыё Рацыя»:

«Приветствую всех! Новый год - это конечно ожидание какой-то сказки, чуда. Я уверена, что каждый белорус на этот праздник должен сам себе создать сказку, и это должна быть белорусская сказка.

Когда-то я тоже попыталась это сделать. Когда мои дети Максим и Вероника были маленькие, я сочинила для них сказку про мишку Пик-Пик.

Мне очень хотелось, чтобы мои дети жили в мире именно нашей белорусского сказки, чтобы сказочное существо существовало рядом с нами и разговаривало на белорусском языке. У меня это получилось, и мишка Пик-Пик в одной из сказок тоже встречал Новый год.

Я желаю всем белорусам, где бы они не находились, в какой стране, есть у них сейчас елочка в доме или нет, чтобы все-таки белорусская сказка была вами создана, чтобы вы вспомнили все самое чудесное, что произошло с нами в прошлом году.

Пусть то, что мы можем создать, пусть наши белорусские сказки греют белорусов всего мира».