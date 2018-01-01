Как семья преобразила кухню за $3,8 тысяч 7 1.01.2018, 13:57

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История ремонта после многолетнего проживания квартире от семьи из Могилева.

Сайт onliner.by опубликовал историю о ремонте от Ирины из Могилева.

Супруги решили избавиться от надоевшего старого кухонного гарнитура и с нуля создать функциональную кухню в современном стиле. С учетом покупки новой бытовой техники бюджет ремонта составил $3800 по курсу:

«В квартире проживаем вчетвером уже много лет, кухня давно требовала ремонта, разваливалась буквально на глазах. Несколько лет подряд наш ремонт откладывался в силу разных обстоятельств, но летом этого года решили — дальше тянуть нельзя.

Такой кухня была до ремонта

Перед началом ремонта пересмотрели множество фото и видео с интерьерами кухонь. С цветом гарнитура определились сразу и безоговорочно: белые глянцевые фасады, черная встроенная техника. Прочитала много отзывов о белых кухнях и сейчас точно могу сказать, что белая кухня — это практично, т. к. на ней не видно разводов, что очень важно в уборке.

Главное, что мы хотели получить, — это просторную светлую кухню в теплых тонах, в современном стиле, к тому же функциональную и простую в плане ухода. Что в итоге и вышло.

Дизайн-проект, черновые и электротехнические работы, проектирование и сборка мебели — все вышеперечисленное выполнял муж сам. Приглашали только мастера по оштукатуриванию стен и по укладке плитки в рабочей зоне. Также специалисты монтировали натяжной потолок.

Проект новой кухни

Начали ремонт с заливки стяжки песчано-цементной смесью, которую покупали готовую в мешках. На заливку стяжки ушло 40 мешков по 25 кг сухой смеси, толщина стяжки 5 см. На стяжку пола потратили около $100.

Стену со стороны окна и часть потолка зашили гипсокартоном, на батарею отопления приобрели решетку с горизонтальным расположением пластиковых полос. Решетку купили заранее, чтобы не промахнуться с проемом под нее. Также гипсокартоном зашили газовые трубы и трубу под вентиляцию от вытяжки в вентиляционный короб. Заложили новую электропроводку, разметили розетки, выключатели для подсветки. Изготовление штроб под проводку для укладки электрического кабеля — процесс трудоемкий, с этим пришлось повозиться, т. к. рабочая стена кухни является несущей.

Розеток запланировано было много, в том числе и скрытых. На старой кухне столкнулись с проблемой нехватки розеток, поэтому сейчас их количество тщательно продумали. Над рабочей зоной разместили 6 розеток, чтобы можно было использовать их для включения миксера, кофемолки, кофеварки, кухонного комбайна и др. За нижними шкафчиками сделали 10 розеток для подключения встроенной и бытовой техники: для посудомоечной машины, духовки, газовой панели, вытяжки, микроволновки, холодильника, телевизора, а также несколько запасных, на тот случай, если что-то упустили. В процессе эксплуатации кухни практически все розетки используются.

На выравнивание стен ушло 4 мешка штукатурки и около 2 мешков шпатлевки. В итоге на стены с учетом работы мастера по оштукатуриванию стен и части потолка потратили $300. За электропроводку вместе с покупкой розеток отдали $150.

Покупка, установка газового счетчика, перенос газового крана — на все это ушло еще $100.

На пол положили ламинат высокой износостойкости. Во-первых, ламинат прост в монтаже и уходе, во-вторых, хотелось сэкономить. Укладка плитки требует специальных навыков и влечет дополнительные затраты, такие как подогрев пола. Также хотелось добавить в интерьер больше фактур дерева. Затраты на ламинат составили $120.

Кухонный «фартук» — плитка «Керамин». На выбранной нами плитке не видно жира, разводов. Большинство наших гостей думают, что это обои. Впрочем, это то, чего я и добивалась. Очень хотелось, чтобы плитка выглядела уютно, по-домашнему. Плитка, клей, фуга, укладка — около $80.

Все стены покрасили белой фасадной краской, которая легко моется. Одну стену у стола поклеили моющимися обоями кофейного цвета, которые купили на рынке (1 трубка шириной 1 м.). Краска и обои вместе с расходными материалами обошлись в $50.

Самое дорогое в ремонте кухни — это кухонный гарнитур и бытовая техника. Правда, на гарнитуре мы сэкономили, т. к. сами его проектировали и собирали. Столешницу взяли Egger, фурнитуру практически всю ставили Blum — здесь решили не экономить.

Верхние шкафчики сделали только по одной стене, заворачивать не стали, т. к. не хотелось перегружать интерьер, к тому же здесь отличное место для телевизора — хороший обзор из любой точки кухни. За холодильником мы предусмотрели удобные полочки. Затраты по этой части — $1400.

Встроенная техника (электродуховка, газовая панель, вытяжка, посудомоечная машина) — от белорусского производителя «Гефест». Вытяжку встроили в шкафчик. Мойку купили из нержавейки. За все отдали $810.

Потолочный светильник, бра, подсветку над шкафчиками покупали на рынке, заплатили около $100.

Белый глянцевый стол делался под заказ и обошелся в $150. Новыми стульями, к сожалению, еще не обзавелись, используем старые табуретки.

Холодильник пришлось купить новый, т. к. старый не выдержал переезда на время ремонта в другую комнату.

С учетом покупки бытовой техники на ремонт кухни потрачено около $3,8 тысячи. Может быть, кому-то интерьер покажется скучным, но при желании всегда можно добавить ярких красок, таких как шторы, салфетки, стулья и элементы декора».