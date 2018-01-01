Иранский бунт 6 El-Murid

1.01.2018, 13:59

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В чем особенность массовых протестов, охвативших на Новый год всю страну.

Бунт в Иране пока снизил свою динамику, по всей видимости, люди просто устали после целых суток весьма неслабого накала событий.

Власти в стране по сути сейчас нет, однако у демонстрантов нет никакой серьезной организации, лидеры протестов возникают стихийно, стихийно и исчезают. Все пока выглядит как классический бунт.

Из оппозиции начала проявляться МЕК (иначе ОМИН) - левацкая радикальная группировка, но шансов возглавить протесты у нее почти нет. Она антиклерикальна, что сейчас востребовано, но у нее бэкграунд местных власовцев: в своей нелюбви к режиму боевики МЕК воевали во время ирано-иракской войны на строне Саддама Хусейна, а такое не забывается.

Тем не менее, какая-то координация действия протестующих возникает, происходит самоорганизация, но будет ли это иметь эффект - сказать трудно. Пока низкая организованость - главная проблема протестующих. Местная оппозиционная элита пока себя не проявляет.

Власть выглядит очевидно растерянной. Полиция участвует в разгоне демонстрантов без должного усердия, Басидж и КСИР пока тоже ведут себя на удивление миролюбиво, учитывая свою весьма зловещую ауру. У властей есть резерв, с помощью которого они придушили Зеленую революцию 2009 года - местный Антимайдан и титушки - своеобразный аналог и смесь туземных "Ночных волков", НОД и прочих СЕРБов. Но вся проблема в том, что сегодня значительная часть, причем наиболее отмороженная, этой публики прикопана в песках Ирака и Сирии, куда их мобилизовали для военных авантюр режима. Некого бросать на мятежников. Это сегодня - проблема для режима.

Армия твердо приняла нейтралитет и в события не вмешивается.

Неустойчивое равновесие продолжает сохраняться, однако уже сейчас намечены новые протестные акции, самоорганизация все-таки происходит.

Уже сегодняшние выступления в Иране:

El-Murid, livejournal.com