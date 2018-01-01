13 популярных заблуждений, которые ученые давно опровергли 1.01.2018, 14:42

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Современное общество – просто кладезь заблуждений и стереотипов.

Иные иллюзии уже считаются нормой, однако противоречат научным данным.

В AdMe.ru подобрали для вас наиболее распространенные предрассудки, которым уже нашлось обоснованное опровержение.

1. Мыши любят сыр

Настолько, что не в силах устоять перед манящим запахом и нежным вкусом. В далеком прошлом ароматный продукт был одним из немногих, хранимых на полках без упаковки. Поэтому и страдал от грызунов больше других. Позже убеждение о привязанности грызунов к сыру прочно закрепилось в обществе.

2. Дети бесятся от сахара

В действительности неумение ребенка «правильно» себя вести — проблема психологическая. Однако миф чрезвычайно живуч и вынуждает родителей строго дозировать сладости детям. Стоит отметить: потребность детского организма в сахаре на порядок выше, чем у взрослого.

3. Фернан Магеллан совершил кругосветное путешествие

Мореплаватель начал первое путешествие вокруг света, открыл пролив, вошедший в историю под его именем, но закончить плавание не смог. В стычке на острове Силапулапу (Филиппины) он был убит. Путешествие завершил его заместитель Хуан Себастьян Элькано.

4. Пятница, 13-е — день невезений

Как появилось утверждение — неизвестно. Единственный факт — в пятницу, 13 октября 1307 года папа Римский Климент V в союзе с французским королем Филиппом Красивым разогнали орден тамплиеров, арестовав его верхушку. На казни великий магистр ордена Жак де Моле проклял монарха и понтифика. Видимо, испуг аристократов так прочно закрепился в истории, что суеверие считается важным и сегодня.

5. Англия — самая дождливая страна

Миф о Туманном Альбионе создан в литературе и часто используется писателями для придания загадочности. В действительности же самый дождливый город на Земле — Льоро в Колумбии, где выпадает 13 300 мм осадков за год. Для сравнения: в Лондоне за год выпадает около 500 мм, а в Риме — порядка 760 мм. Но в Италии дожди приходятся на зимние месяцы, а в Англии равномерно распределены в течение года.

6. Коты всегда приземляются на 4 лапы

В полете кот стремится развернуться животом вниз и планировать. Небольшой вес и длинная шерсть животного помогают слегка замедлить падение и выиграть время для маневра, чтобы приземлиться на лапы. Но при падении с небольшой высоты на разворот просто не хватит времени.

7. Микки Маус — творение Уолта Диснея

В действительности идея хулиганистого мышонка пришла в голову художнику-мультипликатору Абу Айверксу. Именно он отвечал за первые эскизы. Дисней приложил руку к персонажу гораздо позднее, перед выходом звукового мультфильма на экран. Тогда же он сам и озвучил Микки Мауса.

8. Мертвое море — самый соленый водоем

Рекордсмен по солености — озеро Дон-Жуан на Земле Виктории. Водоем не замерзает при 30-градусном морозе. Составители рейтингов редко учитывают Антарктиду, где и находится подавляющее большинство природных «чемпионов».

9. Кислота обязательно сожжет кожу

Утверждение справедливо для электролита автомобильного аккумулятора и подобных веществ. Поскольку современные батареи проще сдать в сервис или заменить, шансы встретить едкое вещество минимальны. Подавляющее же большинство кислот, встречающихся в быту, при контакте с телом не причинят вреда.

10. От мучного толстеют

Утверждение, конечно, не лишено здравого смысла. Углеводы, один из основных источников энергии, могут создавать жировые отложения в организме. Но Шарон Натоли из Food and Nutrition Australia, исследуя вопрос с 1990-х, доказала: диеты с ограничением хлеба или клейковины (глютена) могут навредить здоровью. А сам по себе хлеб мало влияет на лишний вес.

11. У цыган есть барон

Возможно, миф произошел от оперетты Иоганна Штрауса «Цыганский барон», созданной в 1885 году. В привычном нам понимании аристократов у цыган, или, как они себя называют, ромов, нет. Есть слово «баро», обозначающее верховное лицо оседлой общины или табора.

12. По законам аэродинамики майский жук летать не может

Утверждение оказалось настолько устойчивым, что преподаватели «старой школы» инженеров преподносили его как парадокс природы. Но ученые давно изучили движения майского жука, или по-научному скарабея, и опровергли утверждение. На основании этих исследований созданы современные вертолеты.

13. Лжец не может смотреть в глаза

Давно считается, что блуждающий взгляд — один из признаков неправды в разговоре. Ученые выяснили: это заблуждение. Дело в особенности человеческого зрения. При важных разговорах с эмоциональным накалом надолго сосредоточить взгляд на одной точке невероятно сложно.

Как видите, некоторые мифы чрезвычайно живучи. Если вы знаете о похожих заблуждениях, поделитесь с нами в комментариях.