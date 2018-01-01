Украина хочет ограничить импорт ламп накаливания из Беларуси 7 1.01.2018, 14:59

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Белорусских производителей заподозрили в демпинге цен.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину электрических ламп накаливания общего назначения происхождением из Беларуси. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на публикацию в газете «Урядовый курьер».

С жалобой в МКМТ обратился крупнейший украинский производитель электроламп «Львовский электроламповый завод «Искра».

Заявитель, в частности, отмечает, что в периоды 2015-го, 2016-го и второй квартал 2016-го — первый квартал 2017-го по сравнению с 2014 годом доля импорта из Беларуси по отношению к производству «Искры» снизилась на 13% и выросла на 63% и 113% соответственно, тогда как объемы производства заявителя сократились на 18%, 27% и 45%, а производственные мощности — на 5%, 15% и 15% соответственно.

Кроме того, на внутреннем рынке объемы продаж «Искры» упали на 4%, 20% и 22% соответственно; цена продажи снизилась на 20%, 24% и 24%, доход от реализации уменьшился на 61%, 1% и 40% соответственно

«Искра» также заявляет о снижении рентабельности на 72%, 49% и 79% соответственно и сокращении занятости (среднесписочной) на 6%, 15% и 21% соответственно.

Согласно публикации, расследование возбуждено в отношении ламп накаливания общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 В происхождением из Беларуси.

Ранее украинский производитель добился антидемпинговых пошлин в отношении импорта ламп накаливания из Китая и Кыргызстана.

Между Беларусью и Украиной периодически возникают торговые войны. Можно вспомнить проблемы с поставками кондитерских изделий, пива, цемента и другой продукции. Однако многие спорные вопросы сторонам удавалось снимать с повестки дня.