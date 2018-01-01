Неизвестная история Деда Мороза 1 1.01.2018, 15:14

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Сегодня кажется, что Новый год и Дед Мороз неотделимы друг от друга.

Но так было не всегда. Когда появился Дед Мороз, почему он стал врагом народа и на какой праздник должен был приходить изначально – об этом пишет сайт planetabelarus.by.

Языческий Дед

История Деда Мороза начинается много веков назад, когда славяне вверяли свою судьбу множеству богов, а все явления вокруг себя объясняли их поступками, – другими словами, во времена язычества. В странах с другим климатом, где зима не слишком отличается от осени или даже лета, люди не боялись этого времени года. Поэтому и зимние боги были добрее и менее значительны. В наших же краях суровая зима не сулила ничего хорошего, пережить ее бывало нелегко, а потому зимний бог считался фигурой важной и строгой.

Образ зимнего бога у разных славянских народов был похожий: старик с длинной бородой, который покрывает инеем деревья, с помощью посоха сковывает льдом реки. Но характер божества и имена в разных краях различались. Помимо бога Мороза, существовали Зимник, Карачун, Студенец, дед Трескун, на белорусских землях его чаще называли Зюзя.

У Зюзи тоже имелась длинная борода, но сам он был лысым. Волосами ему служили снежные облака, а плакал он сосульками. Хотя чаще плакали из-за него. Чтобы задобрить Зюзю и убедить его не вредить озимым, для него готовили кутью. А еще никогда не жаловались на мороз: Зюзя жалоб не любил.

С другими богами были связаны и другие приметы, обычаи, детали. Бог Морок, например, помимо того, что был повелителем зимы, еще считался богом лжи, отсюда и «морочить голову».

Славянские зимние боги определенно не отличались добродушием и мягкосердечностью. Они могли заморозить до смерти, навредить хозяйству.

Но особенно злыми они стали с приходом христианства. Церковь пыталась уничтожить всякие языческие верования. Для этого некоторых божеств делали крайне жестокими. Так, бог Мороз уже мог воровать детей и даже требовал жертвоприношений.

Красный нос, борода из ваты

С укреплением позиций христианства образы зимних богов потускнели, характеры забылись, но не исчезли. Они остались в народных сказках, появились в поэзии. В 1840 году Владимир Одоевский публикует сказку «Мороз Иванович» по мотивам народной сказки «Морозко. Герой Одоевского еще не похож на современного Деда Мороза: подарков не дарит, к детям не ходит. Позже Алексей Толстой заново перепишет историю о том, как Морозко одаривает подарками кроткую трудолюбивую девушку, а наглую и ленивую замораживает насмерть. А потом появится и знаменитый фильм.

В 1863 году и Николай Некрасов пишет поэму «Мороз, красный нос», и тут по-прежнему Мороз представляет скорее злую силу, нежели добрую, и любит вымораживать кровь.

Но в конце XIX века жителям Российской империи, в том числе белорусам, все больше нравился западный Санта-Клаус, так и появилась идея создать похожего героя, чтобы радовать детей в Рождество. В 1886 году впервые прошел праздник «Морозко». И шаг за шагом складывался образ Деда Мороза, который мы знаем. Детали появлялись отовсюду: из сказок, язычества, западных традиций. Добавились елка, подарки, шуба, изначально синяя или белая. В 1910 году Дед Мороз впервые появился на праздновании Рождества.

В 1923-м Корней Чуковский описывает в дневнике, как на Рождество дочка рано проснулась и побежала к елке смотреть, что принес Дед Мороз. Но волшебная идея пока еще не приживалась. Возможно, потому что образов было слишком много. Появлялся то Морозко, то Дед Мороз, то вовсе Святой Николай или Елкич.

Мороза запретить!

Еще в начале 1920-х Дед Мороз и елка присутствовали на рождественских утренниках, на одном из них даже побывал Ленин. Но вскоре политика изменилась. Началось активное антирелигиозное гонение, и Рождество со всеми его атрибутами тоже попало под опалу.

В 1927-м вышел официальный запрет проводить новогодние елки. Дед Мороз был объявлен врагом народа. А в советских газетах выходили материалы о том, что «милая елочка и добрый Дед Мороз используются исключительно с целью сделать из трудящихся слуг капитала.

Но вскоре ситуация изменилась. О праздновании Рождества все еще не могло быть и речи, но соратник Сталина Павел Постышев в 1935-м предложил альтернативный вариант – празднование Нового года. Еще и кинематографисты потрудились: в фильмах Дед Мороз стал приходить уже в Новый год и дарить детям подарки. Образ постепенно становился популярным, да и власти хотели подсластить жизнь народа.

И вот в следующем году в государственные организации пришли рекомендации наряжать новогоднюю елку. Рождественский праздник надлежало игнорировать, а Новый год делать временем волшебства и чудес. Но елку приказано было украшать не традиционной восьмиконечной Вифлеемской звездой, а красной, пятиконечной.

В 1937-м даже реабилитировали недавнего врага народа Деда Мороза. Он снова пришел на праздник. Более того, примерно в это же время его стала сопровождать внучка Снегурочка.

Как появилась Снегурочка, сказать сложно. Возможно, этот персонаж просто был необходим, чтобы помогать Деду Морозу на праздниках. Но в любом случае в славянском фольклоре много похожих героинь, чтобы сделать отсылку: в сказках часто появлялась девочка из снега, которая тает с приходом весны. Кстати, с помощницей повезло только нашему Деду Морозу – зарубежные персонажи вынуждены справляться со всем сами.

Год за годом Дед Мороз и Снегурочка становились все популярнее, появлялись в фильмах, книгах, на новогодних открытках. Сегодня осталось уже не так много людей, которые знают, что Дед Мороз был не всегда. Дети с первых лет ждут от него подарков, взрослые, в общем-то, тоже. Сказка получилась, и пусть не Рождество, но Новый год с ее помощью стал одним из самых сказочных праздников в году.