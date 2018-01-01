«Пусть год будет светлым и добрым» 1.01.2018, 15:55

Как белорусы поздравляли друг друга в Instagram.

Белорусы встретили 2018 год. По этому поводу все регионы страны завалили социальные сети прекрасными анонсами светлого будущего. Вспомнили все самое хорошее, пожелали всего самого лучшего и отправились строить новую жизнь с первого числа. Судя по Instagram, в разных уголках Беларуси праздник прошел одинаково весело, пишет onliner.by:

«Недавно мы вспоминали, чем запомнился 2017 год. Он в прошлом, а мы смотрим только вперед и готовимся к большим свершениям. Страна встретила 2018-й весело и оставила очень много напоминаний об этом в социальных сетях.

Кто-то усердно ностальгировал и вспоминал о прекрасной эпохе телевидения, которую, кажется, уже не вернешь. Представьте: через сколько-нибудь лет какой-то канал не покажет в новогоднем эфире «Иронию судьбы». Или это было уже в этом году?

Впрочем, заливная рыба на столах. Веселье на лицах и в бокалах — Минск и регионы одинаково весело отмечали большой праздник, во время которого происходят всякие зимние чудеса.

Зима, конечно, немного подкачала. В том смысле, что на улице вроде и нет никакой зимы. Но это никому не помешало создать правильное новогоднее настроение. Вот это мило встречает Новый год Орша.

— Интересно, как много людей в канун Нового года сидят в соц.сетях? Я вот сегодня целый день в подготовке и во встречах с важными людьми! Старый год заканчивается так же суетливо, как он и прошел. Надеюсь, 2018-й будет проще, веселее, счастливее, любимее, надежнее, ярче, продуктивнее, целеустремленнее. Поздравляю всех вас! — целует весь Instagram Лизка.

А это уже добродушный нигилизм из Минска. «Чудес не бывает», — утверждает владелица аккаунта,но мы-то с вами знаем, что чудеса случаются!

Чудес не бывает☝️ Публикация от Anna Prineslik (@annaprineslik) Дек 31, 2017 at 4:14 PST

Если кто-то еще не заглянул в многочисленные календари, изготовленные специально по случаю праздника, следующий год значится доминированием собаки на протяжении дюжины месяцев. Настало время вот таких телят — теперь это символ года, приготовьте аппетитную косточку для питомца, он это заслужил.

А мы снова возвращаемся в регионы и радуемся простому семейному счастью.

Но при этом держим в уме, что счастье бывает разным.

— Ну вось. Шуба ўсярэдзіне ўжо пакладзена. Цяпер абакрыцца шубай зверху, скокнуць у сані і на народныя гулянні да прыгонных.

Вот такие елки наряжают в Гомеле.

А это красиво и со вкусом встречал Новый год Жлобин — Гомельщина умеет создать атмосферу.

В Минске случается так, что рождественское дерево не дотягивает до масштабов роскоши человека, который находится на фоне. И само превращается в фон. В общем, красивые фотографии в Instagram в последние несколько часов производились в промышленных масштабах, а у некоторых активных интернет-пользователей на пальцах появились мозоли.

2018 Публикация от tanya_dv (@tanya_dv) Дек 31, 2017 at 1:50 PST

Теперь вы знаете, как выглядела елка в Сморгони.

А это еще один верный символ 2018 года — песиков нынче будут любить даже те, кто любит их не очень.

С Новым годом !!!2018!! Публикация от Nikita Bukatkin (@byka88) Дек 31, 2017 at 2:06 PST

В новогоднюю ночь белорусы бросают все свои интернет-войны и становятся милейшими созданиями. Вы только почитайте!

— В этом году я снова узнал, что такое, когда тебя безмерно любят, и снова почувствовал горечь расставания, мы все терпели фиаско и все вместе поднимались с колен. У всех свои проекты сейчас, у всех своя жизнь, но мы вместе и мы рядом!

Лепель нескромно заявляет первенство. Дескать, самая высокая елка у нас. Кто рискнет соперничать? Вот что пишут местные.

— Большого же труда мне стоило водрузить звезду на эту елку — самую высокую в стране! Но папина бензопила и 3 см (кстати, самое значимое достижение уходящего года), которые я прибавила за этот год, сделали свое дело. С Новым годом, товарищи!

А это еще один символ года. Правда, будет мило?

Некоторые фиксируют на фото не обильное застолье, а безудержное веселье.

В НГ на посту#2018 Публикация от Jenia (@ivanshabanistan) Дек 31, 2017 at 3:03 PST

Главная елка столицы в этом году подкачала: по крайней мере, очевидцы утверждают, что снег не шел, а народ вел себя пассивно и был представлен малочисленным количеством. Кто виноват? Снег? Или настроение?

Но веселье и движение замечено все же было. Группа «Дрозды» месит новогоднюю слякоть своим разухабистым слогом, а народ, успевший отсидеться за праздничным столом и вышедший растрясти калории, прыгает с ножки на ножку.

Публикация от Kurdo Haval (@archflytech) Дек 31, 2017 at 3:02 PST

Снова регионы: на этот раз привет из Дятлово.

А это очередной символ 2018 года. Котики, поберегитесь: у вас нынче серьезная конкуренция!

Смотрим на массовые гуляния в молодом столичном микрорайоне

И с головой ныряем в салат оливье, который интенсивно крошился накануне по всей стране. Был у вас такой нажористый?

С нового года принято начинать новую жизнь. И некоторые этим золотым правилом руководствуются по своему усмотрению.

— Сто тыщ миллионов лайков — и в 2018 году я бросаю журфак и ухожу на YouTube пилить видосики, — загадывает новогоднее желание будущий дипломированный специалист.

Белорусы встречали праздник не только в стране, но и где-то в пряничном мире.

Белорусы встречали праздник не только в стране, но и где-то в пряничном мире.