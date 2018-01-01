«Пусть год будет светлым и добрым»
- 1.01.2018, 15:55
Как белорусы поздравляли друг друга в Instagram.
Белорусы встретили 2018 год. По этому поводу все регионы страны завалили социальные сети прекрасными анонсами светлого будущего. Вспомнили все самое хорошее, пожелали всего самого лучшего и отправились строить новую жизнь с первого числа. Судя по Instagram, в разных уголках Беларуси праздник прошел одинаково весело, пишет onliner.by:
«Недавно мы вспоминали, чем запомнился 2017 год. Он в прошлом, а мы смотрим только вперед и готовимся к большим свершениям. Страна встретила 2018-й весело и оставила очень много напоминаний об этом в социальных сетях.
Кто-то усердно ностальгировал и вспоминал о прекрасной эпохе телевидения, которую, кажется, уже не вернешь. Представьте: через сколько-нибудь лет какой-то канал не покажет в новогоднем эфире «Иронию судьбы». Или это было уже в этом году?
Сегодня в моем доме волшебный аромат еловой хвои и корицы. Глаз радуют разноцветные огоньки на ёлке поочерёдно меняющие свои цвета. И так приятно вспоминать как в ожидании подарков от Деда Мороза, росла горка фантиков, а на экране телевизора Барбара Брыльска поливала из чайника нежданного гостя. И вот наконец куранты били 12, ещё мгновение и я радостно шелестела бумажными обертками подарков. Пусть сегодня и ваш день будет наполненный самыми волшебными воспоминаниями и искренним детским восторгом!☃ С наступающим Новым годом, мои хорошие! #minsk_girl #минск #minsk #девушкаминск #minskfoto #девушкиминска #instaminskgirl #minskgirl #girlminsk #minskgirls #minsksity #minskinsta #minskgram #типичныйминск #minskofficial #minsk_live #minsklight #its_minsk #my_minsk_city #minskface #minskdaily #minsknow #новыйгодминск #новыйгодминск2018 #персональныйтренерминск #персональныйтренер #фитнесминск #минскфитнес #fitnessminsk
Впрочем, заливная рыба на столах. Веселье на лицах и в бокалах — Минск и регионы одинаково весело отмечали большой праздник, во время которого происходят всякие зимние чудеса.
Зима, конечно, немного подкачала. В том смысле, что на улице вроде и нет никакой зимы. Но это никому не помешало создать правильное новогоднее настроение. Вот это мило встречает Новый год Орша.
— Интересно, как много людей в канун Нового года сидят в соц.сетях? Я вот сегодня целый день в подготовке и во встречах с важными людьми! Старый год заканчивается так же суетливо, как он и прошел. Надеюсь, 2018-й будет проще, веселее, счастливее, любимее, надежнее, ярче, продуктивнее, целеустремленнее. Поздравляю всех вас! — целует весь Instagram Лизка.
Интересно, как много людей в канун Нового Года сидят в соц.сетях? Я вот сегодня целый день в подготовке и во встречах с важными людьми! Старый год заканчивается так же суетливо, как он и прошёл. Надеюсь, 2018-й будет проще, веселее, счастливее, любимее, надёжнее, ярче, продуктивнее, целеустремленнее ♥️ Поздравляю всех вас! Целую, Лизка
Дорогие мои Друзья С наступающим Новым Годом вас и ваши семьи Желаю вам душевной гармонии, домашнего уюта и сердечного тепла ❤️ Пусть вы и дорогие вам люди всегда будут здоровы и счастливы Радуйтесь каждому прожитому дню и будьте благодарны Богу за всё Впереди только лучшее #навстречуновомугоду #2018тыбудешьлучшим
А это уже добродушный нигилизм из Минска. «Чудес не бывает», — утверждает владелица аккаунта,но мы-то с вами знаем, что чудеса случаются!
Если кто-то еще не заглянул в многочисленные календари, изготовленные специально по случаю праздника, следующий год значится доминированием собаки на протяжении дюжины месяцев. Настало время вот таких телят — теперь это символ года, приготовьте аппетитную косточку для питомца, он это заслужил.
А мы снова возвращаемся в регионы и радуемся простому семейному счастью.
Спасибо уходящему 2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣!!!Он был шикарен-сбылись все самые заветные мечты!✈️Я стала женой самого лучшего мужчины в мире! ❤️Год был полон радости, счастья и любви!Очень ждём 2018‼️Ведь самое интересное впереди❤️ Ещё раз, с наступающиииим!!!
Но при этом держим в уме, что счастье бывает разным.
— Ну вось. Шуба ўсярэдзіне ўжо пакладзена. Цяпер абакрыцца шубай зверху, скокнуць у сані і на народныя гулянні да прыгонных.
Ну вось. Шуба усярэдзіне ўжо пакладзена. Цяпер абакрыцца шубай зверху, скокнуць у сані і на народныя гуляньні да прыгонных.
Вот такие елки наряжают в Гомеле.
А это красиво и со вкусом встречал Новый год Жлобин — Гомельщина умеет создать атмосферу.
В Минске случается так, что рождественское дерево не дотягивает до масштабов роскоши человека, который находится на фоне. И само превращается в фон. В общем, красивые фотографии в Instagram в последние несколько часов производились в промышленных масштабах, а у некоторых активных интернет-пользователей на пальцах появились мозоли.
Теперь вы знаете, как выглядела елка в Сморгони.
А вас уже посетило новогоднее настроение? Без снега как-то вообще не празднично, только вся эта суета последних дней уходящего года немного окунает в "дух Нового года" . . . #winter #december #holidays #photooftheday #happy #happynewyear
А это еще один верный символ 2018 года — песиков нынче будут любить даже те, кто любит их не очень.
В новогоднюю ночь белорусы бросают все свои интернет-войны и становятся милейшими созданиями. Вы только почитайте!
— В этом году я снова узнал, что такое, когда тебя безмерно любят, и снова почувствовал горечь расставания, мы все терпели фиаско и все вместе поднимались с колен. У всех свои проекты сейчас, у всех своя жизнь, но мы вместе и мы рядом!
Друзья, я просто хочу сказать спасибо всем тем, кто подарил мне счастье в этом 2017 году! Мы с вами двигали горы, развивались и шли всегда вперёд! Делили горечь неудач и радовались как дети позитивным моментам! В этом году я сново узнал, что такое, когда тебя безмерно любят, и сново почувствовал горечь расставания, мы все терпели фиаско, и все вместе поднимались с колен. У всех свои проэкты сейчас, у всех своя жизнь, но мы вместе и мы рядом! Первое, и самое важное, мой любимый сын - с которым я буду всегда рядом, и никогда, не на секунду не оставлю! #чепловодскиймаркстаниславович ты мое все, ты моя гордость, ты мое счастье! Мама моего сыночка @sviridova_natalie не смотря не на что, я верю всегда в твой здравый рассудок, мудрость и отношение ко мне. Спасибо тебе в 100-ый раз за сына, он у нас красавчик☃️ я не отпущу его от себя никогда, буду рядом всегда и хочу его счастливой жизни☃️ дорогая и любимая @ksysha_unknown ты просто космос и нереальна красивая! Ты сделала свой выбор и я его уважаю. Удачи тебе и успехов во всем, и очень хочу чтобы все ассоциации твои со мной все же запомнились в +, а не в -... я правда старался, подарить тебе максимум любви, на сколько у меня хватило времени❤️ Моя команда: @nikolay_suzdaltsev @dzmitriy_logvinenko - вы мое все! И у нас с вами огромное будущее и будущее у нашей компании @barportalby Наша команда: @m_yagelo @gena_nikanchyk @aleks.belikov @anatoliy.one @apollon_d @tema_anderson2311 @goretskiirostislav И конечно же моя @ikrakaraoke в составе преданных и верных как никто @karakosus323 @dukhovnik_d @victorrrriya @irissshhhka @what_a_waster_92 @ro_skro @akulinveras @klochkowdenis @a.yarotsky @mariiasafina @evgeny_shabunya ... уже говорит Лукашенко, простите кого забыл... пора!!!
Лепель нескромно заявляет первенство. Дескать, самая высокая елка у нас. Кто рискнет соперничать? Вот что пишут местные.
— Большого же труда мне стоило водрузить звезду на эту елку — самую высокую в стране! Но папина бензопила и 3 см (кстати, самое значимое достижение уходящего года), которые я прибавила за этот год, сделали свое дело. С Новым годом, товарищи!
Большого же труда мне стоило водзрузить звезду на эту елку -- самую высокую в стране! Но папина бензопила и 3 см. (кстати, самое значимое достижение уходящего года) , которые я прибавила за этот год, сделали своё дело.) С Новым Годом, товарищи!
А это еще один символ года. Правда, будет мило?
Некоторые фиксируют на фото не обильное застолье, а безудержное веселье.
Главная елка столицы в этом году подкачала: по крайней мере, очевидцы утверждают, что снег не шел, а народ вел себя пассивно и был представлен малочисленным количеством. Кто виноват? Снег? Или настроение?
Вот так в этом году отмечают НГ в Минске, без снега и людей #minsk #belarus #newyear #2018 #newyear2018 #october #square
Но веселье и движение замечено все же было. Группа «Дрозды» месит новогоднюю слякоть своим разухабистым слогом, а народ, успевший отсидеться за праздничным столом и вышедший растрясти калории, прыгает с ножки на ножку.
Снова регионы: на этот раз привет из Дятлово.
2017 был для меня не самым простым годом, а возможно и самым сложным в моей жизни, но... он подарил мне настоящее чудо ✨✨✨✨✨И ради неё можно выдержать все#алисавстранечудес #доченька #дочкиматери #мояпринцесса
А это очередной символ 2018 года. Котики, поберегитесь: у вас нынче серьезная конкуренция!
Считаю, что если за пару часов до 2018-го в компании оказалось это существо - примета прекрасная От Лисси предлагаю взять с собой в следующий год искренность и доброту, а в остальном пусть будут новые цели и интересные пути к их достижению! Полётов, красоты и маленького личного счастья каждому. А самое главное давайте успеем написать на бумажке, а потом растворить в шампанском! Сбудется ведь! ✨#кучерявыезаметки #инемногомагии
Смотрим на массовые гуляния в молодом столичном микрорайоне
Новый 2018 на Новой боровой #новаяборовая #минск #minsk #newyear
С Наступающем,друзья !Пусть следующий год будет лучше чем этот !)❤️всех люблю и желаю добра !)Подарок мой под ёлкой вот ))))
И с головой ныряем в салат оливье, который интенсивно крошился накануне по всей стране. Был у вас такой нажористый?
С нового года принято начинать новую жизнь. И некоторые этим золотым правилом руководствуются по своему усмотрению.
— Сто тыщ миллионов лайков — и в 2018 году я бросаю журфак и ухожу на YouTube пилить видосики, — загадывает новогоднее желание будущий дипломированный специалист.
Так, ребята, условия вы знаете!!!! Сто тыщ миллионов лайков — и в 2018 году я бросаю журфак и ухожу на ютюб пилить видосики DIY КАК СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОЛПАК КРОЛИКУ
Ну, погнали! С наступившим #2018 Годом. Давайте этот год сами сделаем лучше чем предыдущий. #дочкадядивани #дядяваня #невестадядивани #новыйгод #семья #happynewyear #happyfamily
Белорусы встречали праздник не только в стране, но и где-то в пряничном мире.
Тепло и солнечно☀️ Пусть так и будет в 2018-м✨ А учитывая нашу вечную облачность, на душЕ, конечно, чаще
Белорусы встречали праздник не только в стране, но и где-то в пряничном мире.
З Новым годам! #merrychristmas #hny2017☃️ #зновымгодам #happynewyear #gunsnroses