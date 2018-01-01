Что изменилось в Беларуси с 1 января 1.01.2018, 15:59

Наступил Новый 2018 год, а вместе с ним в Беларуси вступил в силу ряд новшеств.

Какие изменения принес белорусам 2018 год? Издание vkurier.by собрало все «сюрпризы» от властей в одном материале:

Базовая величина

С 1 января в Беларуси вырастет базовая величина. А вместе с ней – штрафы, пошлины, налоги, социальные выплаты, стипендии и все, к чему так привыкли белорусы. Одна базовая после Нового года будет равна 25 рублям. Весь 2017 год мы также прожили с новой величиной – с 1 января она стала равняться 23 рублям (до этого было 210 тысяч (неденоминированных) или 21 рубль).

Уже традиционно увеличится цена на сигареты

С 1 января в Беларуси подорожают некоторые виды сигарет, сообщает «Белорусский Партизан». Они поднимутся в цене в среднем на 5-10 копеек. Некоторые сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» подорожают на 5 копеек («Кронон», «Магнат», «Минск», «Фэст», Credo, NZ, Queen), некоторые – на 10 копеек (NZ Safari Pride). Подорожание также коснется сигарет компании «Табак-инвест». Стоимость сигарет «Форм слим» увеличится на 2 копейки, «Корона», «Форт», «Форт 7» — на 4 копейки, LD и Glamour – на 5 копеек, Monte Carlo, Winston и Sobranie – на 10. Кроме того, некоторые виды Camel вырастут в цене на 5-10 копеек. Изменится стоимость некоторых видов сигарет, которые импортирует «Беларусьторг». Цена на L&D и Marlboro поднимется на 5 копеек, Parliament – на 10. С начала года отечественные сигареты с фильтром подорожали на 8,77%.

Правила прохождения техосмотра

В Беларуси с 1 января 2018 года изменятся правила прохождения техосмотра. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление, где скорректирован перечень случаев, при которых работник УП «Белтехосмотр» переносит отметку в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра.

Новые правила ввоза в ЕЭС

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установил новые правила ввоза товаров физическими лицами в страны Евразийского экономического союза. Весь 2018 год будут действовать существующие нормы — беспошлинно можно будет ввозить товары общей суммой не более 1,5 тысяч евро и весом до 50 килограмм.

В концепцию поэтапного снижения лимитов попали и товары, доставка которых покупателю из-за рубежа осуществляется посредством международных почтовых отправлений или перевозчиком, в том числе покупки в зарубежных интернет-магазинах. С 1 января 2018 года установлен лимит на такие товары в 1 тысячу евро и 31 килограмм в течение одного календарного месяца.