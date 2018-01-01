Как взбодрить себя 1-го января 1 1.01.2018, 16:20

2,617

Три варианта детокс-обеда после новогодней вечеринки.

Новогодние праздники – время застолья, вечеринок с просекко и, к сожалению, мучительного похмелья. 1 января можно по праву назвать самым похмельным днем в году. Методы борьбы с неприятными симптомами у всех разные. Издание likar.info предлагает свои варианты детокс-обеда после веселого Нового года.

ТОП-10 ПРОДУКТОВ ОТ ПОХМЕЛЬЯ

По словам диетолога Аманды Гамильтон, действительно существуют определенные продукты, которые помогают вылечить похмелье. Среди них:

Кокосовая вода

Греческий йогурт

Овес

Арахисовая паста

Суп

Лосось

Авокадо

Яйца

Помидоры

Жареный хлеб

Но перед тем, как поговорить о действенных методах, давайте развеем несколько мифов.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ МИФОВ О ПОХМЕЛЬЕ

КОФЕ

Кофеин поможет взбодрить вас, но двумя основными симптомами похмелья являютсятошнота и тремор, оба из которых усугубляются кофеином.

КОКТЕЙЛЬ «СОБАЧЬЯ ШЕРСТЬ»

Некоторые верят в то, что отрезвляющий коктейль со странным названием «Собачья шерсть», в составе которого есть крепкий алкоголь, цитрусовый сок и острый соус, поможет быстро улучшить состояние во время похмелья. Однако диетолог Райаннон Ламберт не рекомендует этот метод, утверждая, что он не окажет долгосрочный эффект. Ламберт объясняет, что на тяжесть вашего похмелья влияет уровень алкоголя в крови, а также количество и скорость, с которой вы пили.

Фактическое похмелье достигает максимума, когда уровень алкоголя в крови возвращается к нулю, и именно тогда начинаются неприятные ощущения и побочные эффекты. Выпивая алкогольный коктейль, вы просто отсрочиваете неизбежное и продлеваете головную боль.

ПОЛНОЦЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК

Согласно исследованию, проведенному в начале этого года, большой жирный завтрак может быть лучшим способом улучшить ваше самочувствие после алкогольной ночи.

Исследование, которое, кстати, спонсировалось яичной фабрикой, показало, что более трети британцев оправились менее чем через три часа после полноценного английского завтрака, по сравнению с 19 процентами, которые просто принимали болеутоляющие средства.

Однако систематический обзор, опубликованный Британским медицинским журналом, заключил, что нет никаких доказательств того, что существует какое-либо реальное лекарство от похмелья. Но, по словам диетологов, вы можете помочь своему организму снова почувствовать себя прекрасно, хорошо питаясь и потребляя достаточное количество воды.

СОВЕТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОХМЕЛЬЯ

ПЕЙТЕ МНОГО ВОДЫ

Выпивайте в течение дня примерно 1,5-2 литра воды, но помните, что вы получаете часть необходимой жидкости из пищи. Ваша моча должна быть соломенного цвета. Темный цвет может говорить об обезвоживании.

СДЕЛАЙТЕ НЕСКОЛЬКО УПРАЖНЕНИЙ

Небольшая тренировка при похмелье может также помочь, если перспектива движения не усилит тошноту. Физические нагрузки не ускорят метаболизм или алкогольную детоксикацию, но выброс эндорфина поднимет вам настроение. Просто держите воду под рукой, чтобы поддерживать уровень гидратации.

ПРИМИТЕ ВАННУ С МАГНИЕВЫМИ СОЛЯМИ

Если ничего не помогает, добавьте магниевые соли в воду и примите горячую ванну. Затем просто возвращайтесь в постель.

ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ ОБЕД ИЛИ ЗАВТРАК

Если утром у вас есть аппетит, попробуйте подкрепиться яйцами с авокадо и помидорами. Большинство из нас, однако, жаждут углеводов на похмелье, поэтому, если вы решите приготовить бутерброды, используйте хлеб на закваске, поскольку он легче переваривается организмом. Тост с ореховым маслом – простой и здоровый вариант.

Если вы не можете смотреть на еду, выпейте легкий смузи на кокосовой воде с бананом и шпинатом, чтобы увлажнить организм и восполнить утерянные электролиты. Начать лечение похмелья со смузи или соков – хорошая идея. Молоко, фрукты и вода питают организм, что очень важно при похмелье. Попробуйте приготовить, например, такие смузи:

Малиново-миндальный. Малина богата витамином С.

Зеленый. Зеленые смузи имеют отличный вкус и стимулируют иммунную систему. Добавьте авокадо с высоким содержанием витамина С и витамина B6, насыщающего энергией.

Бананово-миндальный. Простой в приготовлении и слегка сладкий коктейль богат калием, который теряется во время обезвоживания.

Лаймово-имбирный на кокосовом молоке. Имбирь помогает при головной боли, поскольку он является естественным противовоспалительным средством и облегчает тошноту.

На основе зеленого чая. Подобно зеленому смузи, в коктейль добавляют шпинат и фрукты, но в качестве основы выбирают зеленый чай. Помимо питательных веществ, которые вы добавляете с зеленью и фруктами, зеленый чай содержит небольшое количество кофеина, который мягко взбодрит вас.

Черничный с авокадо. Этот коктейль содержит небольшое количество имбиря, который помогает облегчить тошноту, а также авокадо и морковный сок. Морковь улучшает иммунитет, а витамин А помогает при детоксикации.

ТРИ ВАРИАНТА ОБЕДА ПОСЛЕ НОВОГОДНЕЙ ВЕЧЕРИНКИ

МАФФИНЫ СО ШПИНАТОМ, КОПЧЕНЫМ ЛОСОСЕМ И ЯЙЦОМ

Такой обед станет настоящим детоксицирующим ударом. Шпинат насытит ваш организм фолиевой кислотой и витамином С, в то время как лосось придаст энергии при помощи витамина В6 и В12.

Ингредиенты

1 столовая ложка белого винного уксуса

4 свежих яйца

300 г шпината

25 г масла для жарки

4 половинки маффина

4 длинных ломтика копченого лосося хорошего качества

Для голландского соуса

2 яичных желтка

140 г масла, топленого

сок ½ лимона

Щепотка кайенского перца

Способ приготовления

Чтобы приготовить голландский соус, разместите большую миску над кастрюлей горячей воды и взбейте в миске яичные желтки с двумя столовыми ложками горячей воды. Постепенно добавляйте топленное масло до образования однородной массы. Добавьте лимонный сок и приправьте кайенским перцем и солью по вкусу, затем отложите в сторону.

В неглубокой кастрюле нагрейте воду с уксусом. Когда вода начнет кипеть, добавьте соли, а затем окуните туда яйца на две минуты. Достаньте яйца и остудите в холодной воде.

Обжарьте шпинат в масле, а затем промокните его от жира и приправьте.

Поджарьте маффины до хрустящей корочки. Смажьте маффины небольшим количеством масла, затем на две половинки положите лосось. По краям положите шпинат, а в середину яйцо. Положите четверть ложки соуса на каждое яйцо, и накройте второй половинкой маффина. Готово.

МОРКОВНО-КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП С КАРРИ

Суп идеально подходит для похмелья, особенно если у вас плохой аппетит. Детокс-рецепт крем-супа содержит морковь, чеснок, имбирь и лук-порей, которые восполнят витаминный дефицит после новогодней вечеринки.

Ингредиенты

2 столовые ложки кокосового масла

1 большой лук-порей, тонко нарезанный

650 г моркови, очищенной и нарезанной кубиками

3 зубчика чеснока, измельченного

1 чайная ложка морской соли

1 столовая ложка порошка карри

1 чайная ложка свежего имбиря, тертого

Щепотка кайенского перца

1 сладкий картофель, очищенный и нарезанный

2 чашки кокосового молока

2 чашки куриного бульона

Измельченный лук для гарнира

Способ приготовления

В большой сковороде растопите кокосовое масло. Добавьте лук-порей и морковь, часто помешивая. Готовьте, пока лук-порей не станет мягким, а морковь – ароматной, около 10 минут.

Добавьте чеснок, соль, порошок карри, имбирь и кайенский перец, перемешайте в течение 2 – 3 минут. Затем добавьте сладкий картофель, кокосовое молоко и куриный бульон. Перелейте суп в кастрюлю и варите 45 минут или пока морковь не станет мягкой, а сладкий картофель не приготовится.

Дайте супу немного остыть. С помощью погружного блендера приготовьте крем-суп. Украсьте чесноком и красным перцем.

ОМЛЕТ СО ШПИНАТОМ И КОЗЬИМ СЫРОМ

Еще один вкусный способ детоксикации с помощью шпината. Для приготовления этого омлета понадобится всего пять ингредиентов. Белок поможет справиться с неприятными последствиями алкоголя, а козий сыр – хороший источник витамина А, повышающего иммунитет.

Ингредиенты

2 яйца, хорошо взбитые

Шпинат

Несколько столовых ложек козьего сыра

Соль и перец

Кусочек масла для приготовления

Способ приготовления

Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте взбитые яйца и равномерно распределите их по сковороде.

Посыпьте сверху шпинатом, козьим сыром и слегка приправьте солью и перцем. Когда омлет будет готов, сверните его пополам и переложите на тарелку. Приятного аппетита.