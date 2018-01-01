Фотофакт: Несколько сотен гродненцев устроили «трезвый» забег 5 1.01.2018, 16:44

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Сегодня свыше двухсот жителей Гродно приняли участие в новогоднем забеге трезвости.

Неожиданно большее число желающих пробежать дистанцию в 4300 метров по тропе здоровья в Пышках оказалось в этом году, пишет vgr.by.

И если 1 января 2017 года на старт вышли 150 участников – год спустя уже 210 человек решили принять участие в традиционном пробеге, демонстрирующем альтернативное времяпрепровождение в период новогодних праздников: не за столом с алкоголем, а на беговой дорожке с хорошим настроением.

В числе бегунов оказались люди разных возрастов: и совсем юные, и достаточно возрастные.

В конце трассы участников ждали эко-медали, горячий час с печеньем, розыгрыш лотереи где на кону были кружки, абонементы в фитнес-зал и другие призы. Но главной наградой, пожалуй, для всех стало хорошее настроение, заряд бодрости и позитива, который способен подарить лишь праздник на трезвую голову.

В программе мероприятия также были метание гири, показательные выступления спортсменов-гиревиков.