В Литве повысили «минималку» до $480 14 1.01.2018, 16:55

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Минимальная зарплата может выплачиваться только за неквалифицированную работу.

Минимальная месячная зарплата (ММЗ) с 1 января увеличивается на 20 евро до 400 евро ($480). Она увеличивается спустя полтора года - в июле 2016 года она увеличилась с 350 до 380 евро, пишет delfi.lt.

Министерство социального обеспечения и труда утверждает, что минимальная заработная плата в Литве получает около 264 тыс. работников.

В новом Трудовом кодексе предусматривается, что ММЗ может выплачиваться только за неквалифицированную работу. В сентябре Трехсторонний совет согласился с тем, что в будущем увеличение ММЗ будет более деполитизировано и связано с размером средней заработной платы.

Профсоюзы выразили желание установить минимальную зарплату в размере 500 евро к 2020 году.