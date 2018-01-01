Последняя страна мира встретила Новый 2018-ый год 2 1.01.2018, 17:15

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2018-й год полностью наступил на всей планете.

В 14:00 по белорусскому времени на планете полностью наступил 2018-й – Новый год встретили в Независимом Государстве Самоа – островной стране с населением в 195 тысяч жителей в юго-западной части Тихого океана в Полинезии (Океания), пишет telegraf.ua.

Тем временем на острове Киритимати (входит в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также в столице Королевства Тонга Нукуалофи, где Новый год наступил еще вчера, 31 декабря, в полдень по белорусскому времени, сейчас уже ночь 2 января 2018 года.