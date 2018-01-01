Дональд Трамп: В Иране настало время для перемен 6 1.01.2018, 17:32

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Дональд Трамп

Массовые протесты в Иране продолжаются уже пятый день.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter ситуацию в Иране, где в конце декабря начались антиправительственные демонстрации, пишет сайт eadaily.com.

«Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную (ядерную) сделку, заключенную между ним и администрацией (Барака) Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят еды и свободы. Вместе с попранием прав человека происходит разграбление богатства Ирана. Настало время для перемен!», — написал Трамп.

Напомним, антиправительственные акции начались в Иране 28 декабря. Непосредственным поводом для протестов стал рост цен на базовые продукты питания. Однако на улицах почти сразу зазвучали политические лозунги. Демонстранты требуют отставки президента Роухани и изменения системы.

Полиция арестовала сотни демонстрантов. Президент Ирана Хасан Роухани 31 декабря признал право граждан на протест, но только если он не перерастает в насилие.

تجمع شماری از معترضان در مقابل دانشگاه تهران. شنبه ۹ دی

بر پایه تصاویر و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از معترضان روز شنبه با تجمع در برابر #دانشگاه تهران شعارهایی ضدحکومتی سر دادند. pic.twitter.com/a0w059TZ3h — RadioFarda راديوفردا (@RadioFarda_) 30 декабря 2017 г.

Власти страны заблокировали доступ к популярным среди протестующих соцсетям Instagram и Telegram, пользователи сообщили о блокировании 31 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим, критикуя иранские власти за «закрытие интернета» и обвиняя их в нарушении прав участников акций: право на свободу слова и собраний.