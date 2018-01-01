Синоптики рассказали о погоде на завтра 1 1.01.2018, 17:42

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Дожди и туман ожидаются 2 января.

В Беларуси 2 января будет облачно. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут осадки, в основном дождь, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В отдельных районах прогнозируется туман, ночью и утром - слабый гололед.

Ветер ожидается южный, умеренный.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит -3...3°С, во второй половине дня будет от 0 до 5°С.