Болгария стала председателем Совета ЕС 1.01.2018, 17:53

Своими главными задачами Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы.

В понедельник, 1 января 2018 года, Болгария приняла пост председательства в Совете Европейского Союза.

Болгария стала председателем Совета ЕС на полгода, приняв "эстафету" от Эстонии, которая возглавляла Совет в течение второй половины 2017 года, пишет сайт segodnya.ua.

Своими главными задачами в качестве председателя Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы, сообщает сайт болгарского председательства.

"Безопасная Европа, потому что миграционная кризис и террористические акты за последние годы показали, насколько мы уязвимы; Стабильная Европа, потому что граждане хотят знать, что Евросоюз заботится о своем процветании и благополучии; "Солидарная Европа", поскольку все государства-члены сталкиваются с главными вызовами, и их можно преодолеть только совместными действиями, а не на национальном или местном уровне", – отмечается в целях болгарского председательства.

Наиболее важными вопросами София считает европейскую перспективу Западных Балкан, единый цифровой рынок, стабильность и безопасность на фоне миграционного кризиса, вопросы экономического роста и совместной обороны.