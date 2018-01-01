Первые покупки минчан в новом году: минералка, лампочки и мыльные пузыри 5 1.01.2018, 18:03

4,293

Журналисты заглянули в один из минских супермаркетов и посмотрели, что берут люди утром 1 января.

В 11:10 в «Белмаркете» на Якубова немноголюдно, работают только две кассы, на одной рассчитывается женщина - купила пачку муки и соль, пишет kp.by.

Утром 1 января в магазинах было совсем мало покупателей

В магазине утром работало только две кассы

Журналисты идут в торговый зал. Продавцы выставляют на опустевшие вчера полки товар, по залу бродят редкие покупатели. Журналисты замечают мужчину возле стенда с лампочками.

- Представляете, вчера моргнул в квартире свет, все лампочки в зале перегорели! Пришлось встречать Новый год при свете гирлянд на елке и телевизора, - пожаловался покупатель, кладя пять лампочек в корзину.

По магазину ходили редкие покупатели

Возле холодильников с охлажденной птицей пожилая женщина выбирает курицу. В тележке у нее уже лежат мандарины, хурма, хлеб, батон, кусочек какого-то мяса, печенье и несколько пакетиков кошачьего корма.

- Почему решили закупиться сегодня?- интересуются журналисты.

- Так дети в гости к вечеру приедут, нужно чем-то угощать , - улыбаясь отвечает она. - А вчера вечером видели какие очереди были? Я решила, что мне встретить Новый год хватит того, что в холодильнике, а за остальным я утром схожу.

Многие покупают хлеб и молоко

У полки с игрушками что-то выбирает женщина с маленьким мальчиком.

Маленький покупатель пришел за мыльным пузырями

- Это мороженое? - спрашивает малыш.

- Нет, это мыльные пузыри в баночке как мороженое. Хочешь?

Мальчику купил мыльные пузыри

У холодильника с фруктами-овощами мнутся парень с девушкой, решают брать какой-то товар или не брать. Журналисты подходят ближе - оказывается они думают над клубникой - 250 грамм стоит 7 рублей.

- Ну, может, возьмем в честь праздника? - просит девушка.

- А жить мы потом на что будем? - спрашивает молодой человек. Давай до зарплаты подождем. Клубника по такой цене никуда не денется.

Ближе к полудню в отделе с фруктами и овощами покупателей стало больше

По вино-водочному отделу ходит молодой мужчина с уставшим встречать Новый год видом.

- Здравствуйте! С наступающим! Ой, уже с наступившим! - обратился он к журналистам. - Всего вам хорошего!

Журналисты поблагодарили его за пожелания и пошли к кассе. Поздравитель взял с полки две бутылки шампанского, одну водки и отправился за ними.

- Странный у вас новогодний набор - сахарная пудра и лимон, - говорит стоящий за журналистами в очереди парень, заглянув в их корзинку. - Даже не знаю, что из этого можно приготовить.

Журналисты не стали объяснять ему, что будут делать айсинг для росписи пряников и отправились к мужчине, с тяжелым пакетом и тортом, полюбопытствовать, чего же он набрал.

Дедушка к приезду внучки купил йогурты и шоколадные яйца с сюрпризом

- Торт взял. Вчера отмечали все по отдельности, а сегодня все дети соберутся у нас, внучка приедет. Она очень йогурты любит, купил ей. Пару киндер-сюрпризов - как же без них. Сухариков к чаю, - перечисляет улыбчивый покупатель с усами. - Я торты не очень люблю. Мы их не особо покупаем. У меня жена хорошо печет, но в праздник уже решили не стоять у плиты, а готовый взять.

Самый распространенный продукт в корзинках - минералка

Продавцы магазина говорят, что 1 января утром за покупками обычно приходят пожилые люди, что-то необычное не покупают, в основном продукты берут.

В новогодней корзинке у одного мужчины нашлось мыло, зубная паста и средство для мытья посуды

В корзинке еще одного покупателя журналисты заметили средство для мыться посуды.

- Закончилось , - пояснил мужчина. - Минералки себе взял. Для жены яблочный сок, она его очень любит, йогурт. Мыло, зубная паста - все по делу.

Люди покупают торты и другие сладости

Постояв у касс 20 минут, стало понятно, что больше всего у людей 1 числа в почете минералка. Многие берут соки, фрукты, молоко, йогурты и шампанское. Реже - тяжелую артиллерию - водку и другие крепкие напитки. Еще хорошо берут торты и сладости.

Продавцы говорят, что ничего необычного не покупают, в основном, берут продукты