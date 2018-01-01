Александра Саснович: Надеюсь, в 2018 году результаты будут еще лучше 1 1.01.2018, 18:25

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Александра Саснович

Фото: tennis.by

Белорусская теннисистка поделилась ожиданиями от Кубка Федерации-2018.

"2017 год стал особенным для меня. Мы показали очень хороший результат в Кубке Федерации. Никто не ожидал, что мы сможем дойти до финала и завязать американкам достойную борьбу. Надеюсь, в следующем году результаты будут еще лучше. Мы получили опыт. Будем знать, как играть со сборной США следующий матч. И я уверена, что американки будут нас побаиваться", — как передает by.tribuna.com, сказала известная белорусская теннисистка Александра Саснович в эфире "Главного эфира" на "Беларусь 1".

10-11 февраля в рамках 1/4 финала Мировой группы Кубка федерации Беларусь встретится с Германией.