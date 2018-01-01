Как похудеть после праздничного застолья 1 1.01.2018, 18:48

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После длительного празднования Нового года хочется побыстрее вернуться в форму.

Чтобы разгрузить и очистить организм после продолжительного отмечания новогодних праздников, вам понадобиться не один день. Поэтому наберись терпения и сил, пишет сайт sunny7.ua.

Варианты разгрузочных дней после застолья

Пересядь на овсянку. Она поможет хорошо очистить кишечник. Также каша помогает связать холестерин еды, поэтому можно не отказываться от яиц и сыра, которые богаты на холестерин.

После застолья важно один день полностью просидеть на геркулесовой каше. Несмотря на то, что она богата на килокалории, ради чистки кишечника можно потерпеть. Не забывай о том, что кашу нужно употреблять только в сваренном виде. И вообще, запомни, что есть не сваренные зерновые каши очень вредно для кишечника. Это может спровоцировать его расстройство и метеоризмы.

Свекла. Это один из самых лучших продуктов для разгрузочного дня. Этот овощ считается ассенизирующем. Не стоит весь день сидеть только на одной свекле, так как она имеет слабительное действие.

Можно просто добавить ее на несколько дней в свой рацион. Можно попробовать пересесть на винегрет. Чтобы разнообразить вкус, соленые огурцы можешь заменить на свежие.

Разгрузочный день на яблоках и огурцах. Если с яблоками все более или менее ясно, то с огурцами ситуацию стоит прояснить. После недельного празднования с изобилием жирной пищи на столе, кислотно-щелочной баланс может сдвинуться в кислую сторону. И этот баланс нужно возобновлять. И лучше огурцов способа нет. Так как они обладают большим количеством щелочных валентностей среди всех доступных овощей и фруктов.

Как похудеть после застолья?

Похудеть после длительного застолья сразу не получится. Нужно пересмотреть свой рацион и добавить физические нагрузки.