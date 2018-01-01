В Иране прошло экстренное заседание парламента 6 1.01.2018, 19:13

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Чрезвычайное заседание меджлиса было созвано из-за антиправительственных протестов.

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что к антиправительственным демонстрациям в Иране привело вмешательство третьих стран, в первую очередь Саудовской Аравии. С таким утверждением он выступил в понедельник, 1 января, в ходе чрезвычайного заседания меджлиса - однопалатного парламента страны, сообщает «Немецкая волна».

По мнению главы государства, "враги Исламской Республики разозлены… успехами и прогрессом иранской нации и дали зарок навлечь на Иран региональные проблемы".

Роухани напомнил о президентских выборах в мае 2017 года, которые власти назвали "самыми демократичными со времен исламской революции". Он также упомянул соглашение по ядерной программе Ирана - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году в обмен на постепенную отмену западных санкций.

Роухани признал проблемы в экономике

Указав на внешнее вмешательство, Хасан Роухани не исключил и ряд внутренних дестабилизирующих факторов, в первую очередь, экономического характера. "Не все люди вышли на улицы по указке иностранных (агентов. - Ред.), некоторые из них протестуют, исходя из собственных ощущений и проблем", - признал он, пообещав активнее бороться с безработицей, загрязнением воздуха и инфляцией.

Число жертв возросло до 12

Между тем в ходе антиправительственных демонстраций в ночь на понедельник шесть человек скончались от огнестрельных ранений в Туйсеркане на западе Ирана. По данным агентства ILNA, еще двое демонстрантов погибли в небольшом административном центре Изе на юго-западе страны. Там демонстранты били окна в банках и не расходились до полуночи. Полиции пришлось вмешаться для поддержания порядка и безопасности. При этом в правоохранительных органах отрицают, что по демонстрантам был открыт огонь на поражение.

В Доруде на западе Исламской Республики два человека погибли в салоне автомобиля, в который врезалась захваченная демонстрантами пожарная машина.

30 декабря еще два демонстранта погибли в Доруде, причем власти обвинили в произошедшем боевиков "Исламского государства" и отрицали причастность полиции.

Таким образом общее число жертв по итогам четырех дней митингов возросло до 12.

Массовые протесты начались в ряде иранских городов 28 декабря. Изначально они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, затем участники акций начали выражать недовольство правительством страны.

В воскресенье, 31 декабря, иранские власти заблокировали в стране Instagram и Telegram, объяснив свое решение тем, что блокировка нужна "для поддержания мира и безопасности граждан".