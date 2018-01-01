Как встречали Новый год в мире 5 1.01.2018, 19:25

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Самые красивые праздничные фотографии мировых агенств.

В ночь с 31 декабря на 1 января во всем мире встречали Новый год. «Белсат» собрали для вас самые красивые праздничные фотографии мировых агентств.

1. Конфетти над Таймс-сквер в Нью-Йорке, США

Фото: AP Photo/Seth Wenig

2. Салют над водой на пляже Копакабана, Бразилия

Фото: AP Photo/Leo Correa

3. Разноцветный салют в сердце Лондона, Англия

Фото: John Stillwell/PA via AP

4. Люди вышли праздновать на Елисейския поля в Париже, Франция

Фото: REUTERS

5. Праздничные улицы Киева, Украина

Фото: УНИАН

6. Веселые москвичи на Красной площади в Москве, Россия

Фото: Marina Lystseva/TASS

7. Сказочный новогодний Бейрут, Ливан

Фото: AP Photo/Hussein Malla

8. Салют над бухтой Виктория в Гонконге