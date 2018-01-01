Как встречали Новый год в мире

Как встречали Новый год в мире5
- 1.01.2018, 19:25
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Самые красивые праздничные фотографии мировых агенств.
В ночь с 31 декабря на 1 января во всем мире встречали Новый год. «Белсат» собрали для вас самые красивые праздничные фотографии мировых агентств.
1. Конфетти над Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
2. Салют над водой на пляже Копакабана, Бразилия
3. Разноцветный салют в сердце Лондона, Англия
4. Люди вышли праздновать на Елисейския поля в Париже, Франция
5. Праздничные улицы Киева, Украина
6. Веселые москвичи на Красной площади в Москве, Россия
7. Сказочный новогодний Бейрут, Ливан
8. Салют над бухтой Виктория в Гонконге