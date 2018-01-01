«Российских машин многие теперь опасаются» 5 1.01.2018, 19:40

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Фото: ABW.BY

Сотрудник комиссионного магазина в Малиновке откровенно рассказал про ситуацию на авторынке.

Сайт abw.by поговорил с завсегдатаями "Малиновки" о нюансах работы комиссионных магазинов, настроениях продавцов после истории с залоговыми автомобилями, европейских машинах и общей ситуации на рынке.

- Что вы думаете об истории с залоговыми машинами?

- Конечно, это стало шоком для всех, сейчас весь рынок на ушах. Безусловно, эта мошенническая схема идет из России, от российских мошенников, банков и автосалонов. Репутационно "Малиновка" очень пострадала. Мы заметили, что посетителей стало меньше, к машинам из России относятся с опаской. Все стали тщательно проверять автомобиль на юридическую чистоту. Даже теперь некоторые наши клиенты внимательно смотрят и проверяют документы, хотя мы ставим на комиссию в основном автомобили из Европы, пригнанные сейчас либо ранее. И хотелось бы защитить "Малиновку", поскольку залоговые машины продавались и на рынке "Ждановичи", и по объявлениям. Вы как-то писали, что в "Жданах" вообще стоят российские машины с пустыми СТС, и это почему-то никого не волнует. Не хотелось бы, чтобы наказывали всех без разбора. Некоторые "перекупы" могли и не знать, что продают. Про этот реестр залогов все узнали только после публикации статей. Удивительно, как машины прошли проверки в ГИБДД РФ, в нашей ГАИ и в итоге оказались с подвохом!

- Но от таких мошеннических схем страдают честные продавцы, ведь так?

- Если честно, очень тяжело работать из-за этого. Помните историю с "АвтоКомпаниСевен", когда там "обули" 500 человек? "Накосячил" один, а пострадали все комиссионные магазины. Работает, по сути, круговая порука. После таких историй потенциальные покупатели начинают смотреть на комиссионки с опаской. А сейчас история с залоговыми машинами… Понимаете, сейчас не 1990-е и не 2000-е, сейчас большая конкуренция, клиентов не так много, каждый борется за покупателя. И в этой борьбе самое главное - репутация. Работать надо исключительно честно, общаться вежливо, никакого обмана быть не должно априори. Никакого лица кирпичом и фраз "не хотите покупать - не смотрите". Машины можно выгнать на дорогу и протестировать, нет проблем свозить на станцию. Да и машины здесь, сами видите, вполне на уровне.

- Что вы делаете, чтобы бороться за репутацию?

- В основном к нам приходят по "сарафанному радио", поэтому мнение клиента - в приоритете. Хотите посмотреть кузов? Пожалуйста - мы купили качественный толщиномер, клиенты могут им воспользоваться, не надо брать в аренду. Да, машина может быть подкрашена, в этом ничего страшного нет. Прибор покажет, что 100 слоев шпаклевки под ЛКП нет. Можно выехать за территорию - у нас есть отдельный выезд. В маршрут тест-драйва входит и поездка по МКАД. Автомобиль можно полностью почувствовать во всех режимах, изучить и примерить на себя, не покупать кота в мешке. На СТО съездить - тоже никаких проблем. Машину мы и сами проверяем при приемке, в том числе на станции.

Но случаются и у нас промашки из-за спешки. Как-то недостаточно качественно проверили две машины. Впоследствии выяснилось, что у одной из них иногда загорается Сheck Еngine, у второй выбивает пятую передачу. Владельцы не сказали об этих нюансах при постановке машины на площадку. Мы их нашли, предложили устранить. В одном случае лямбда-зонд копеечный нужно было поменять, во втором тоже ремонт недорогой получался. Владельцы отказались, сняли авто с комиссии и поставили машины на основную площадку. Мы так не работаем. Хотя, сами понимаете, техника имеет свойство ломаться. Даже в новом автомобиле после выезда из автосалона может случиться неисправность.

- Говорите ли вы о проблемах в машинах покупателям?

- Если есть какие-то проблемы в машине, об этом говорим честно. Например, у того Passat надо свечи поменять, а у этой свежей Toyota Avensis - проблемы с электроручником. Сейчас решаем эти нюансы. Репутация, репутация и еще раз репутация.

- Как принимаете автомобили на комиссию и сколько это стоит?

- Машины тщательно проверяем на юридическую чистоту. Сейчас специально купили платную программу для этого. Проверяем техническое состояние. Машины моем, убираем в салоне, если владелец этого не сделал. И впоследствии поддерживаем чистоту. О цене не хотелось бы говорить, чтобы не было разговоров. Скажем так: используем индивидуальный подход к этому вопросу. Один раз обратилась женщина, которой срочно понадобились деньги на операцию для ребенка, - с нее мы не взяли ни копейки. "Перекупы" предлагали ей за старый Renault Scenic 2000 рублей, мы смогли продать машину за 4 дня и 4800 рублей. Также мы принимаем машины в trade-in, советуем клиентам интересные кредитные предложения банков, если им не хватает какой-то суммы. Но в кредит машины берут крайне редко. Ставка рефинансирования в Беларуси значительно снизилась последнее время, но она все равно еще высока.

- Какие каналы продвижения еще используете?

- Сейчас очень хорошо работают социальные сети. Instagram очень хорошо работает. Также планируем развивать группу в Facebook.

- Почему выбираете европейские автомобили?

- Белорусы еще с 90-х годов привыкли к "европейцам". Они качественные, ухоженные, никакого криминала с ними также быть не может. Поэтому в основном на площадке "европейцы", пригнанные сейчас или несколько лет назад. Также стоят машины, купленные в белорусских автосалонах. Есть один "американец". Всего у нас примерно 65 машин. В Европе автомобили обслуживаются качественно, владельцы на них не экономят. Дилеры выполняют все по регламенту. Поэтому даже машина с большим пробегом будет ездить долго. Да, моторы у них в основном до 1,5 литра, но часто пригоняют и 1.6. Но малообъемных европейских и японских двигателей можно не бояться, они едут нормально. Например, у знакомой - Toyota Yaris с литровым двигателем, давно пригнали из Европы с пробегом 300.000. Сейчас уже 600.000 километров. Поменяли на этом пробеге кольца - машина дальше поехала. В основном в Европе трассовая эксплуатация. Это самый бережный режим.

- Какие автомобили сейчас пригоняют?

- У нас есть несколько свежепригнанных "европейцев". По закону ведь не запрещено продать одну машину в год физическому лицу. Человек купил, не смог реализовать сам - выставил на нашу площадку. Везут из разных стран. В основном сейчас европейские машины покупаются через аукционы. Часто выбирают машину где-нибудь во Франции и заказывают ее доставку в Польшу или Литву, чтобы поближе. Оно примерно то на то и выходит по цене, но не надо ехать далеко самому. Очень много в Европе сейчас украинцев, они там сметают буквально все подряд. А есть хороший спрос - растут и цены. Мы отмечаем, что европейская "бэушка" подорожала.

- Раньше продавались машины из Европы в бедных комплектациях - сейчас чаще видишь в дорогих. Что изменилось?

- Время диктует новые требования, уже никому не нужен пустой "барабан". Да и машины в базовых версиях стали оснащаться достаточно неплохо. Поэтому сейчас в тренде европейские автомобили в достаточно богатых версиях.

- А можно ли сейчас заработать на пригоне европейского автомобиля?

- Очень небольшие деньги. 1000 белорусских рублей - это максимум, потолок. И то если повезет с курсом. Реальные цифры - 400-600 рублей. Никто этим серьезно не занимается, одним перегоном сейчас не проживешь. Но люди привыкли ездить в Европу - ездят до сих пор, несмотря ни на какие заградительные барьеры. Ведь спрос на эти автомобили всегда стабильный. А сейчас еще и происходят какие-то движения в Казахстане. Возможно, там что-то изменится, казахам станет интересно пригонять машины из Беларуси. Недавно на рынок приезжал человек из Астаны, изучал ситуацию. Знаем также, что как минимум два россиянина в этом году купили машины на рынке. У нас даже купили одно авто. А если к нам снова приедут казахи, это будет огромный плюс как для рынка, так и для страны, ведь казахи будут оставлять у нас валюту.

- Но скоро вступит в силу требование техрегламента - обязательное свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, а с 2019 года будет запрещен ввоз автомобилей без кнопки экстренного вызова. Не перекроет ли все это поставки автомобилей из Европы?

- Кнопку можно будет установить в автомобиль, а свидетельство получить. К сожалению, это повысит цены европейских машин, но на них все равно будет спрос. И лучше бы в России вместо этой кнопки озаботились безопасностью своих авто. ESP есть не везде, подушек безопасности мало. В Renault Duster в начальных версиях вообще одна, стыд и срам. Европейские автомобили намного безопаснее российских и без какой-то там кнопки.

- Автомобили какой ценовой категории сейчас наиболее востребованы белорусами?

- Наиболее интересно все, что стоит меньше 10.000 белорусских рублей. Здесь самый лучший спрос. Но хороших предложений крайне мало, их практически нет. Очень сложно в этой категории найти что-то "живое". Более-менее нормальную машину можно искать от 20.000 рублей.

- А в какой ценовой категории у вас продаются машины?

- От 6000 рублей за старый Opel Vectra до 65.700 рублей за трехлитровый дизельный Volkswagen Touareg 2013 года выпуска, пригнанный в декабре прошлого года из Италии.

- То есть машины с большими объемами тоже люди привозят?

- Да, вот, пожалуйста, семиместный Citroёn C8 с двухлитровым дизелем и в очень неплохой комплектации из Франции за 33.400 рублей. Заводская тонировка, электродвери, трехзонный климат-контроль, круиз-контроль, комбинированный салон, стойкий к коррозии кузов и надежный дизельный двигатель - белорусская мечта, а не автомобиль.

Есть интересные машины вроде рестайлинговой Toyota Yaris за 19.300 рублей и полноприводного японского внедорожника Daihatsu Terios за 28.500 рублей. К последнему все запчасти подходят от Toyota.

- Какая сейчас в целом ситуация на рынке?

- Мы отмечаем, что автомобили дорожают каждый месяц. Спрос, конечно, не такой, как был раньше, но покупатели есть. Даже сегодня, в праздничный день, в понедельник, наш сосед продал две машины, мы продали одну. За выходные уходит 10-15 процентов общего количества автомобилей на нашей площадке - это где-то 6-8 штук. И в целом рынок живет, продавцы не сидят без дела. Сейчас тренд на клиентоориентированность и честную работу. Но громкие истории с "АвтоКомпаниСевен" и залоговыми авто негативно влияют на честных игроков рынка. Хотелось бы, чтобы этого не было.