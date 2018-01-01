Экономический рост Польши в 2017 году был выше, чем прогнозировали 2 1.01.2018, 20:30

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Фото: AP

Экономика Польши продолжает демонстрировать высокие темпы роста.

В 2017 году экономический рост Польши, но также и цены, были выше, чем прогнозировало правительство, а уровень безработицы – ниже, передает «Радио Польша».

Как оценивает главный экономист банка Credit Agricole Якуб Боровский, этот год был интересным с экономической точки зрения.

«Если бы я должен был указать элемент, характерный для 2017 года, то, по моему мнению, это стремительный экономический рост, которому способствовали высокие показатели потребления и экспорта, и стагнация инвестиций предприятий. Это редкая ситуация, которую невозможно сохранить в долгосрочной перспективе», - сказал экономист Якуб Боровский.

По его словам, в уходящем году в Польше также улучшилось взимание НДС на несколько процентов, что принесло доход в бюджет в размере 10 млрд злотых. Это больше, чем экономический рост страны.

При этом, экономиста беспокоит увеличение расходов. Дополнительные финансовые ресурсы, по его словам, помогли бы в смягчении последствий экономического спада в следующем году.

Министерство финансов ранее прогнозировало, что в 2017 году польская экономика вырастет на 3,6%, а 2018-й – на 3,8%. Ведомство также отметило, что дефицит сектора государственных финансов в этом году составит 2,9% ВВП, а в 2018 году этот показатель должен уменьшиться до 2,5% ВВП. В 2017 году среднегодовое повышение цен должно достичь 1,8%, а в 2018 – до 2,3%. Чиновники прогнозируют, что уровень безработицы в этом году составит 7,2%, а за год – 6,4%.