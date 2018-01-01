НАТО создаст два новых центра командования
- 1.01.2018, 20:58
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Один из них будет размещен на территории стран Центральной Европы.
НАТО намерено создать две новых центра командования в 2018 году. Один из них должен быть размещен на территории стран Центральной Европы, сообщает rbc.ua.
Отмечено, что первый из новых центров командования должен быть создан в США и его задачей является помочь в исправном перемещении войск и оборудования через океан в Европу. В то же время второй командный центр планируется в центральной части Европы, и призван координировать передвижение войск на континенте.
"Мы должны в отдельных странах упрощать для армии пересечение границы. Нуждаемся также в достаточно много транспортных средств, в большой мере от частного сектора", - заявил в ноябре 2017 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Польша задекларировала, что будет ходатайствовать о размещении одного из командований на своей территории. Как возможное место дислокации командования называют также Германию, а окончательное решение должно быть принято в феврале.
Как сообщается, НАТО планирует также улучшить инфраструктуру, в частности дороги, мосты, порты и аэропорты, необходимые при перевозке военных сил. Ожидается, что это будет одной из тем саммита Альянса, запланированного на июль в Брюсселе.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министры балтийских стран высказались за дальнейшее усиление присутствия войск Североатлантического альянса на территории Латвии, Литвы и Эстонии.