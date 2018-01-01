Польша стала непостоянным членом Совбеза ООН 1.01.2018, 21:45

Совбез ООН - один из важнейших органов, действующих при Организации Объединенных Наций.

Польша с 1 января стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН от стран Восточной Европы, сменив Украину, пишет nv.ua.

Она будет членствовать в Совбезе ООН в течение двух лет, участвуя в обсуждениях и решениях относительно важнейших вопросов мировой безопасности. Реальное влияние ООН на эти дела с каждым годом все более ограничено.

Кроме Польши, с 1 января в группе непостоянных членов пребывают, в частности, Кувейт, Перу и Республика Кот-д'Ивуар.

Польша cтала непостоянным членом Совета безопасности ООН в шестой раз.

Совбез ООН - один из важнейших органов, действующих при Организации Объединенных Наций. Занимается поддержанием мира. В Совбез входят пять постоянных членов: Китай, Франция, РФ, США и Великобритания, а 10 непостоянных членов избираются на двухлетний срок.

СБ ООН решает важнейшие дела, связанные с миром в мире, и может применять санкции к государствам-членам. В последние годы они применялись против Сирии и Северной Кореи. Однако на практике действия ООН очень ограничены. Большинство резолюций имеют характер призыва уважать международный порядок, а более противоречивые действия часто блокируют постоянные члены ООН, имеющие право вето. В последние годы большинство резолюций по делу Сирии ветировала благосклонная к Дамаску Россия.