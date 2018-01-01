Названы продукты, которые полезнее есть зимой 2 1.01.2018, 21:55

2,900

Зимой организм особенно нуждается в полезных микроэлементах и витаминах.

Ведь нашему здоровью приходится выдерживать испытание дефицитом солнечного света и холодов, инфекциями, пишет newsyou.info.

В связи с этим эксперты по здоровому питанию рекомендуют налегать на продукты, созревающие ближе к зимним месяцам.

Одним из лучших свежих продуктов, доступных зимой, являются мандарины, утверждают специалисты. Их плоды, богатые витамином С, попадают в наши магазины из регионов с благоприятными природными условиями, способствующими тому, что в мандаринах копятся полезнейшие для здоровья нутриенты.

Также полезно есть зимой репу. Этот корнеплод поздно созревает, и, несмотря на неказистый вид, отличается в зимнее время очень высоким содержанием витамина С. Также в репе много клетчатки, улучшающей пищеварение и состояние кишечной микрофлоры.

Другим великолепным источником витаминов и минеральных веществ зимой является морская капуста, отмечают медики. В морской капусте, по их словам содержатся крайне ценные для организма фолиевая и пантотеновая кислоты.

Кроме того, они порекомендовали регулярно употреблять зимой кабачки, Зимние кабачки насыщены калием и вполне могут назваться суперфудом, благодаря сбалансированному содержанию всех необходимых человеку веществ, констатировали эксперты.

Авокадо, употребляемый зимой, повышает в организме содержание полезных жиров, что очень для организма, которому постоянно нужно согреваться. Авокадо не только обеспечивает его здоровыми жирными кислотами, но и защищает от того, чтобы жировые отложения появлялись на животе и боках.