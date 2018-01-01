Известный белорусский лыжник: Я привык быть свободным художником 1 1.01.2018, 22:26

Сергей Долидович

Сергей Долидович рассказал про свое отношение к биатлону.

- Ваша цитата: "Когда-то давно, в детстве, предлагали перейти в биатлон, да и то несерьезно". Неужели потом не звали?

- Нет. Я ведь был среди сильнейших в лыжах. А тогда ко мне подходил тренер Виноградов из Витебска. Мне было 19 лет. Ответил ему: зачем? Меня никогда не тянуло к биатлону, - рассказал в интервью «Прессболу» прославленный белорусский лыжник Сергей Долидович. - Хотя у ребят — у Новикова, Рыженкова — просил винтовку пострелять. Попадал, но я ведь стоя стрелял. По тем скоростям можно было чего-то добиться. Сейчас биатлонисты подтянулись. К этому должна лежать душа. Чем еще меня биатлон не привлекал? Ты под козырьком. Я привык быть свободным художником. На меня никогда не могли надавить. Вот как сейчас.