Сегодня ночью жители Земли смогут наблюдать суперлуние 1 1.01.2018, 22:47

Луна будет выглядеть больше и ярче обычного.

В ночь на 2 января жители Земли смогут наблюдать так называемое суперлуние. Это астрономическое явление происходит, когда полнолуние совпадает с проходом естественного спутника планеты через наиболее близкую к Земле точку орбиты, что позволяет разглядеть Луну поближе и сделать красивые фотоснимки, передает «Радио Свобода».

Суперлуние позволяет увидеть Луну на 14 процентов крупнее и на 30 процентов ярче по сравнению тем моментом, когда она находится на наибольшем отдалении от Земли.

В начале января можно будет наблюдать еще несколько любопытных астрономических явлений. 3 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит видеть самый крупный солнечный диск в году. А в ночь на 4 января, в пик активности метеорного потока Квадрантиды можно будет увидеть новогодний звездопад – до 120 метеоров в час.