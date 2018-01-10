Стало известно, как будут выглядеть новые талоны на проезд в Минске 4 10.01.2018, 7:52

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С февраля в наземном транспорте столицы введут талончики нового образца.

Новые билеты на одноразовые поездки в наземном транспорте появятся в продаже в начале февраля, сообщила CityDog.by директор филиала «Агентство Минсктранс» Наталья Игралова.

Изображения проездных документов нового образца доступны на сайте «Минсктранса». Как видно, билеты горизонтального формата с полями для компостирования по обеим бокам.

– Лично мое мнение, что эти эскизы интересней предыдущих. Также в них предусмотрена дополнительная степень защиты от подделывания, – рассказала Наталья Игалова.

Новые билеты будут поступать в сеть киосков «Минсктранса» по мере расходования старых. Последние больше печатать не будут, тем не менее в феврале они будут также действительны при оплате проезда.