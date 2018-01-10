Друг Москвы Земан может проиграть выборы в Чехии 1 10.01.2018, 7:59

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Милош Земан

Во втором туре может победить либерал и еврооптимист Иржи Драгош.

Еще недавно казалось, что политическое будущее президента Чехии Милоша Земана гарантировано и он легко переизберется на второй срок. Но к январским выборам оказалось, что Земан вполне может проиграть во втором туре либералу и еврооптимисту Иржи Драгошу, сообщает bbc.com.

Первый тур президентских выборов пройдет в Чехии 12-13 января, и опросы показывают, что 73-летний Милош Земан займет первое место среди девяти кандидатов, но не наберет абсолютного большинства голосов.

Во втором же туре, как утверждают социологи, шансы Земана и второго по популярности кандидата, бывшего президента Академии наук, 68-летнего Иржи Драгоша примерно равны, а некоторые опросы предрекают победу Драгоша. Второй тур пройдет через две недели после первого.

В русскоязычном информационном пространстве в последние годы довольно много писали и говорили о Земане, поскольку этот любитель эпатажа - один из очень немногих высокопоставленных европейских политиков, которые говорят приятные Москве вещи.

Земан неоднократно высказывался за отмену санкций против России, в том числе совсем недавно - в ноябре, во время визита в Москву.

Перед этим, в октябре 2017-го, президент Чехии, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы, назвал аннексию Крыма Россией "свершившимся фактом" и предложил взыскать с России в пользу Украины какую-нибудь компенсацию за полуостров.

Сразу после британского референдума о членстве в Евросоюзе Земан предложил провести референдум о членстве Чехии и в ЕС, и в НАТО. Правда, при этом президент подчеркнул, что сам он - за то, чтобы Чехия оставалась в обеих организациях.

Одновременно Земан критиковал Брюссель за политику в области иммиграции и, хотя в Чехии почти совсем нет ближневосточных и африканских иммигрантов, это нравится большой части электората.

"У некоторой части чешских избирателей аллергия на идею квот на прием беженцев и тому подобные требования Брюсселя, и то, что Земан выступает против этого, - это для них плюс, и они будут голосовать за него именно за это", - отмечает доцент кафедры политологии Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов.

Журналист газеты Hospodarske Noviny, бывший корреспондент в Москве Ондржей Соукуп полагает, что на самом деле для Земана тематика Евросоюза и отношений с Россией - лишь инструмент в политике.

"Внешнеполитическая тема - только часть кампании, и не самая важная. Земан целенаправленно разделяет общество на своих сторонников и врагов, [...] в этом ключе он использует и внешнеполитические темы. Когда его избрали, он приказал на Граде повесить флаг ЕС и говорил, что надо побыстрее принять евро, ибо его предшественник был евроскептиком. Но его избиратели - тоже, и потому Земан теперь говорит об идиотах из Брюсселя. Отношение к ЕС и НАТО важно только для части противников Земана. Сам президент его использует скорее для троллинга", - считает Соукуп.

Большинство чехов, как говорит Сулейманов, считает, что их страна должна быть частью Запада, Евросоюза и НАТО. Это - избиратели Иржи Драгоша.

"Мы должны активно участвовать в европейской политике. Наши отношения с другими странами ЕС дают нам возможности, о которых раньше мы могли только мечтать", - говорится в предвыборном манифесте Драгоша.

Что касается санкций в отношении России, то Драгош - за их сохранение.

"Санкции против России были введены после того, как она грубо нарушила Будапештские соглашения 1994 года, которые гарантировали территориальную целостность Украины [...] С моей точки зрения, основания для санкций сохраняются", - сказал Драгош в телеинтервью накануне Нового года.

"Меня беспокоит ближайшее окружение президента, которые явно тащат Чешскую Республику туда, куда я лично не хочу. Тащат на восток, в сторону путинской России, в сторону Китая", - сказал Драгош уже в новом году в интервью изданию Actualne.cz.

Ориентация президента на Запад или Восток, его мировоззрение могут быть важны для чешских избирателей, но внешним наблюдателям важно помнить, что президент в парламентской республике, каковой является Чехия, - в большой мере фигура церемониальная и не формирует напрямую ни внутреннюю, ни внешнюю политику.

Если предсказания социологов верны и во второй тур выйдут Земан и Драгош, то на итог этого финала могут сильно повлиять до сих пор не определившиеся граждане. Их, по данным опросов, довольно много - от 10 до 26%.

"Всё будет зависеть от явки. Пока шансы приблизительно равны. Если честно, то я ожидаю какого-то скандала между турами. Посмотрим, сработает ли", - говорит Ондржей Соукуп.

Эмиль Сулейманов предполагает, что на второй тур "часть населения мобилизуется, потому что Земан и его пророссийские, прокитайские позиции для них абсолютно неприемлемы".

Впрочем, прийти голосовать во втором туре могут и скрытые до тех пор сторонники Земана.

Помимо Милоша Земана и Иржи Драгоша, на пост президента Чехии претендуют еще семь человек. Наиболее заметные из них - деятель искусства Михал Хорачек и бывший премьер-министр Мирек Тополанек. Ни тому, ни другому социологи не обещают выхода в финал, но и не исключают его полностью - всё из-за той же большой массы неопределившихся.