Назван самый дорогой футболист мира: это не Месси и не Роналду 10.01.2018, 7:59

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Международный центр изучения спорта (CIES) Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира.

По итогам 2017 года первым среди них стал бразильский нападающий ПСЖ Неймар, сообщают информагентства.

Лионель Месси занял вторую строчку, а вот действующий обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду едва попал в топ-50, заняв 49-ю строчку.

Рейтинг составлен на основе игроков, выступающих за пять ведущих футбольных лиг мира - Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.