Ученые выдвинули новую теорию появления жизни на Земле 2 10.01.2018, 8:13

5,487

Важные изменения произошли четыре миллиарда лет назад.

Четыре миллиарда лет назад на Земле в водоемах существовала замкнутая цепочка химических реакций, которая привела к появлению жизни, пишет hronika.info.

Это выяснили американские химики Научно-исследовательского института Скриппса. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

По словам исследователей, замкнутая цепочка химических реакций была аналогом современного цикла трикарбоновых кислот (цикл Кребса), который не мог протекать в доклеточную эпоху.

Цикл Кребса происходит в клетках каждого организма, который использует аэробное дыхание. В ходе него ацетильные остатки (СН3СО-) окисляются до углекислого газа.

При этом образуются энергоемкие молекулы АТФ и другие соединения, необходимые для метаболизма. Однако вещества, вовлеченные в цикл Кребса, не могли оставаться стабильными в среде, существовавшей несколько миллиардов лет назад, до появления первых клеток.

Химики провели поиск молекул, которые могли входить в замкнутую цепочку реакций и приводить к образованию тех же веществ, что и в цикле Кребса. При этом эти вещества должны были уже существовать на древней Земле и быть устойчивыми к условиям того времени.

Ученые полагают, что в доклеточную эпоху мог существовать аналог цикла трикарбоновых кислот, который протекал при участии других химических веществ, нехарактерных для биологических систем. Он, подобно циклу Кребса, включал в себя α-кетокислоты и β-кетокислоты, а также реакции декарбоксилирования, при которых образуется углекислый газ. Однако в нем также формировались аминокислоты, что способствовало образованию сложных ферментов, необходимых для появления жизни.