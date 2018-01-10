«Движение вверх»: Что не так с российской спортивной драмой 2 10.01.2018, 8:24

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Едва ли возможно двигаться вверх, когда постоянно ездишь по кругу.

Журналист pressball.by Сергей Щурко сходил на главную спортивную премьеру 2017 года «Движение вверх» и написал о том, что получается, когда надо создать патриотический фильм любой ценой:

«Художественные фильмы о спорте хорошо смотреть ребенком, полностью доверяясь взрослым — сценаристу, режиссеру и актерам. Мальчишкой я бы и сам наверняка влюбился в «Движение вверх». Как там показан баскетбол! Буйство красок, накал эмоций! Американцы настоящие, словно из НБА! А наши какие?! Гвозди бы делать из этих людей, сейчас таких и близко нет. Готовых умирать за идею.

Удивительное получилось кино, еще до премьеры получившее одобрение всех, кто успел его посмотреть, — от критиков до нашего прославленного земляка Ивана Едешко, консультировавшего создателей фильма, взявших за основу автобиографию Сергея Белова «Движение вверх».

Я и сам, находясь под влиянием авторитета Иван Иваныча — одного из любимейших спортсменов, заранее был готов бить в ладоши. Однако после просмотра испытал смешанные чувства. Такие же, помнится, были и после «Легенды 17«. Но спортивные журналисты с их занудной привычкой вечно сопоставлять факты и вымысел, конечно, не целевая аудитория фильма.

Благо, по давней привычке имею склонность ходить в кино с красивыми девушками, имеющими непосредственное отношение к спорту.

«Как мне «Движение вверх»? Ну, сначала не очень, кино про Харламова казалось посильнее, но в концовке они сравнялись. Баскетбол даже вышел вперед. Последняя сцена, когда игроки отдают премиальные тренеру, прямо до слез…» —у моей подруги едва снова не задрожали ресницы.

Я и сам растрогался, когда Сергей Белов объявил сбор средств в пользу главного тренера, которому бездушные советские чиновники не давали вылечить ребенка. И ведь знаю, что такого не могло быть априори, но вот поди ж — велика сила искусства.

Так что все, что мне остается, это поздравить создателей спортивного блокбастера «Движение вверх» — студию ТРИТЭ и телеканал «Россия».

Бинго. Путем художественного поиска вам удалось превзойти себя же и заслужить добрые слова поколения, которое родились через два десятилетия после хоккейной Суперсерии-72 и триумфа советских баскетболистов на Олимпиаде в Мюнхене.

Ежедневные новостные выпуски на «России« подтверждают наличие огромной аудитории, которой фильм пришелся по душе. Прилив патриотизма таков, что способен легко смыть сомневающихся в реальности деталей нарисованной картины. «Победа была? Ну, так вот и заткнитесь, художник должен иметь право на творческий вымысел, чтобы лучше показать подвиг!»

Дело святое. Поставленная задача блестяще решена: мы снова наполнены гордостью. Чувство это необходимое, особенно тонко улавливаемое трепетными художниками именно в те времена, когда гордиться особенно нечем.

Ни в хоккее, ни в баскетболе преемник Советского Союза уже не демонстрирует стабильных результатов экстра-класса, да и противостоянием систем и образов жизни назвать нынешние встречи с американцами язык не поворачивается. И те, и другие вместе играют в НХЛ и НБА, зарабатывают миллионы и мало чем отличаются друг от друга.

Но гордиться надо, ибо других национальных идей пока нет. Хотя бы путем взывания к историям полувековой давности, когда СССР еще боялись, а мы искренне считали, что живем в лучшей стране мира. Тем более было очень соблазнительно повторить успех «Легенды 17». Ну и что, что там, например, Олег Меньшиков получился совсем не похожим на Анатолия Тарасова. Его кинообраз был уверенно «съеден» зрителями, соскучившимися по «настоящим советским мужикам«.

Жаль, что героев создатели «Движения вверх« прихватили с собой не из 1972 года, а из 2017-го. Еще просмотр трейлера подтвердил опасения, что авторы сценария не смогли отказаться от искушения представить литовца Паулаускаса в роли потенциального Родченкова, который при первой возможности способен нарезать из СССР, прихватив с собой практические наработки тренера Гаранжина. Гаранжин — это изначально Кондрашин. Но после конфликта со вдовой Владимира Петровича создатели фильма решили дать тренеру в фильме новую фамилию — от суда подальше.

Грузинам Коркия и Саканделидзе повезло больше: они оказались представлены в традиционном амплуа ценителей хорошего вина и обильных застолий. Ради этого сборную СССР в самый разгар подготовки пришлось экстренно отправить на свадьбу в горы. Выглядело это довольно странно.

Белорус Едешко, помимо ожиданий, не списан с солистов «Песняров», хотя прогнозируемо прост и наивен — именно так, разумеется, и должен выглядеть белорус. Справедливости ради следует признать: он единственный, кто выведен в фильме в полном соответствии с собой книжным. Но зачем-то был лишен знаменитых усов и выглядел как вчерашний школьник, хотя в олимпийском Мюнхене ему было 27. Сергей Белов, следует полагать, получил усы от Едешко, потому как в то время как назло не носил. То ли фотографии сборной образца 1972 года у создателей не нашлось, то ли детали по кинозаконам не только можно, но и нужно менять.

Если я когда-нибудь буду снимать кино про Михалкова в зрелом возрасте, то он у меня будет без усов и очень маленького, ниже Гомельского, роста. Даже самый плохой художник имеет право на творческую фантазию.

Узбек казахского происхождения Жармухамедов трогательно безобиден, как и белорус. Правда, неожиданно выясняется, что уже много лет он чувствует мяч только по замаху плеймейкера Едешко. Все подмечающий тренер от бога, конечно, легко разгадывает его детский секрет и дарит линзы.

Украинцев по неизвестным причинам пронесло. Разве что традиционно паникерски настроенный представитель Спорткомитета СССР (ау, Владимир Меньшов из «Легенды 17») носит фамилию, заканчивающуюся на «ко».

Идем дальше. На месте создателей фильма я бы не удержался от экранизации яркого эпизода из книги, когда Сергей Белов с приятелем рихтует физиономии армянским кидалам. Мол, даже в СССР не все гладко было в национальном вопросе, но с помощью кулаков и поставленного удара решались и эти разногласия.

Однако хронометраж не резиновый, а ведь еще нужно вместить любовную историю другого Белова — Александра. Гаранжин здесь предстает психологом от бога. Одной только доверительной фразой «жить тебе, Саша, осталось не больше года» он мигом приводит в движение маховик застывших было в сладком сиропе отношений Белова и его возлюбленной.

За героя Марата Башарова — того самого чиновника на «ко» из спорткомитета — вступиться некому, поэтому его решили сделать козлом отпущения. Разумеется, в спорте Терещенко не разбирается ни на грош. Более того, явно склонен к параноидальным срывам — и потому всерьез собирался снять баскетбольную сборную СССР с Олимпиады после теракта, которому подверглась израильская сборная.

Это откровенно удивляет, ибо ситуация была прямо противоположной: Советский Союз, не имевший тогда дипломатических отношений с Израилем, всеми силами делал вид, что ничего страшного не произошло.

Советская делегация даже не почтила своим присутствием многотысячный траурный митинг на олимпийском стадионе, а баскетбольная сборная СССР вечером того дня, когда Игры были из-за траура остановлены, спокойно тренировалась в пустом зале. То есть нашим было откровенно плевать на израильское горе, которые все нормальные люди приняли как свое.

Казалось бы, этот факт куда интереснее в сценарном плане: что должны чувствовать ребята, из которых делают бесчувственных пешек? Они молча сидят в своих комнатах, глядя в экран телевизора, в котором убивают безоружных спортсменов? Бьют в бессилии по стене мощным кулаком? Наконец, плачут, как живые и не совсем уже советские люди, не стесняясь своих слез?

Нет, главное событие той Олимпиады проходит мимо как забавный анекдот с передачей чачи незнакомому грузину из сборной Израиля. Конечно, тот тоже убит, но бывшие земляки не заметили потери бойца. Подумаешь, ведь скоро финал и долгожданная битва двух образов жизни!

Дальше — больше. Несчастному Паулаускасу, которому с самого начала фильма была уготовлена незавидная судьба диссидента, не удалось дотянуться даже до Родченкова.

Тот хотя бы сбежал в нужное время, литовец зачем-то решил это сделать перед главным матчем в своей жизни. Лучше бы его заставили играть в бане на балалайке или танцевать вприсядку с медведем. Это еще как-то можно было бы объяснить. Но терять шанс стать олимпийским чемпионом, пройдя многолетний путь, только по капризу создателей фильма — это, уж простите, верх глупости. Ну, пусть он сбежит, если хочет, уже после игры. В предотъездной суматохе потеряться легче всего.

Или авторам просто было надо кровь из носу собрать побольше драматизма именно перед финальным матчем с американцами? Какую страну потеряли, а? А какие люди были тогда? Это кокорины и шага без миллиона долларов не сделают, а тогда, как известно, лучшей наградой был поднимающийся советский флаг. Только вот странно, что призовые в конвертах появляются в раздевалке советской сборной сразу же после окончания финального матча. Хотя мы все понимаем. Это тоже по сценарию: сейчас все откажутся в пользу тренера.

Главным легальным источником пополнения бюджета советского спортсмена были победы на чемпионатах мира и олимпийских играх. И даже не столько призовые, а возможность получить квартиру и купить машину. И именно за достойную жизнь убивали они свое здоровье, а не за серп, молот и заветы Ильича.

Что же касается источников нелегальных, то пресловутый Кокорин в части предприимчивости и в подметки не сгодился бы великим советским спортсменам 50-80-х. Каждый из них отлично знал, как заработать и потратить доллары: что и куда везти, где сдавать и что брать. Болоньевые плащи, мохер, пластинки, джинсы, техника — в зависимости от конъюнктуры рынка. И когда на них спустя десятилетия вешают венок бессребреников, это звучит, мягко говоря, неискренне.

Они были живыми людьми — со своими достоинствами и недостатками, но точно без сияющего нимба над головой.

Спортивные начальники тоже не выглядели такими неугомонными карьеристами, как в произведениях ТРИТЭ. Сергей Павлов, возглавлявший в 70-х Спорткомитет СССР, хоть и был бывшим комсомольцем, но в спорте разбирался довольно сносно и не требовал побед кровь из носу ни над канадскими профессионалами, ни над американскими любителями.

Брежнев, да, был хоккейным болельщиком, но обычным и ни разу не фанатичным. Его даже можно назвать Кузьмичем государственного масштаба.

Главным спортивным разносом в истории СССР считается расформирование футбольного ЦДКА после проигрыша югославам на Олимпиаде 1952 года. Впрочем, армейцы тут же были приняты в другие клубы. И вряд ли кровожадный Сталин принимал в этом участие, к спорту он был равнодушен, как, собственно, большинство советских генсеков.

Стремление художника сделать свое произведение запоминающимся понятно и похвально, но когда при этом присутствует несуразное количество фактических ошибок и откровенных ляпов, возникает сомнение — зачем нужно такое кино?

Тем более, когда сюжетная линия предсказуемо упирается в непременный огнедышащий Сталинград. Со всеми его атрибутами — грубыми, хамоватыми и самоуверенными противниками. Очередной, на этот раз спортивной версией, немцев из Второй Мировой. Деды воевали, мы будем и внуки наши тоже.

Интересно, что в фильмах о спорте, снятых в советское время тема противостояния «наших и не наших« педалируется разве что в совсем уж откровенных поделках.

Скажем, в другом художественном фильме о баскетболе, носящем название «Восьмое чудо света» и снятом начале 80-х удивительным образом обходятся без Курской дуги. Главной строкой проходит тема дружбы и взаимовыручки между советской и греческой баскетболистками. Наша Катя спасает жизнь их Анжеле, и та, узнав об этом лишь в финальном матче, поднимает руку красавицы из СССР.

Все чинно и благородно, негодяй в фильме только один. Да и то комичный — низкорослый судья, которого другая наша баскетболистка забрасывает в корзину. А за кадром волшебная музыка Евгения Доги.

В фильме «Быстрее собственной тени» и не пахнет битвой за Берлин. Советский бегун, благородно отдавая первенство, протягивает руку упавшему немецкому визави и между ними тоже завязывается дружба, которая не мешает им оставаться соперниками. Тренер чудаковат, представитель Спорткомитета не отморожен, а вполне себе адекватен и даже симпатичен. Плюс не располневшая еще Елена Цыплакова и мотивирующий саундтрек в финале.

В плавательной саге «Все решает мгновение» нет душераздирающей переправы через Одер. Как нет и широкоплечих пловчих из ГДР, говорящих мужскими голосами. В основе сюжета история советской девочки-вундеркинда, которая рвет всех на тренировках сборной, но на первом же международном старте робеет и вместо нее плывет многолетний лидер команды.

Мораль: не надо торопиться растить чемпионов, пусть девочка подрастет и окрепнет, а победы придут. Бонус — самые красивые актеры советского кино. Александр Абдулов, Наталья Фатеева и Галина Беляева.

Да, спортивные художественные фильмы, сделанные в СССР, тоже неидеальны, технически сняты слабее и пиара перед премьерами у них не было практически никакого (да и торжественных премьер, собственно, тоже).

Но сдается мне, что о тех временах они рассказывают точнее и мудрее, чем современные патриотические новоделы, усиленные не только лжеТарасовыми и недоКондрашиными, но еще изрядной желтухой и липой, по которой потом будут судить об истории советского спорта те, кто познакомился с ней в вольной трактовке современного российского кино.

И меня уже не удивляет, что новое поколение российских хоккеистов как заклинание повторяет перед матчем с американской сборной на молодежном чемпионате мира 2018, что это будет битва не на жизнь, а на смерть. Кто внушил им это неистовое желание жить назло и против — в неполные двадцать лет? Кто заставляет их ощущать великодержавную гордость и комплекс неполноценности одновременно? Брать реванши за отцов, дедов и прадедов, и вечно что-то кому-то доказывать вместо того, чтобы просто наслаждаться жизнью, в которой самое интересное все еще впереди.

Может, пора уже отправить все эти «Красные машины» туда, где они должны остаться — в наше прекрасное советское вчера? В музей истории, о которой не стоит забывать, но которой вряд ли стоит жить каждый день.

Ведь невозможно двигаться вверх, когда постоянно ездишь по кругу».