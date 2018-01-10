Площадь перед посольством РФ в США назовут именем Бориса Немцова 4 10.01.2018, 8:27

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Борис Немцов

Городской совет Вашингтона единогласно принял решение.

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Городской совет Вашингтона проголосовал за присвоение имени Бориса Немцова кварталу около посольства РФ. Об этом сообщил российский журналист и оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший.

«Переименование вступит в силу к 27 февраля», — сообщил он.

Речь идет о квартале 2600 по Висконсин-авеню, между Дэвис-стрит и Эдмундс-стрит. Он получит название «Борис Немцов плаза».

Решение было принято в экстренном порядке. В принятом советом документе сказано, что ранее одобренный законопроект не вступит в силу еще несколько месяцев, в то время как присвоить кварталу имя Бориса Немцова необходимо в ближайшее время.

«Символическое присвоение имени создаст в честь Бориса Немцова мемориал, который невозможно будет убрать», — сказано в документе.

В феврале 2017 года сенатор Марко Рубио предложил назвать именем Бориса Немцова участок Висконсин-авеню около посольства РФ и изменить, таким образом, адрес представительства с «2650 Висконсин авеню» на «1 Борис Немцов плаза». В конце 2017 года в городской совет Вашингтона внесли аналогичное предложение, касающееся квартала напротив посольства.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве, неподалеку от Кремля. За его убийство были осуждены пятеро выходцев из Чечни, они получили сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. Виновными они себя не признали. Предполагаемые заказчики убийства найдены не были.

На мосту, где был убит Немцов, действует народный мемориал в его память, который поддерживают и охраняют волонтеры. Власти Москвы регулярно убирают оттуда цветы и другие символы.