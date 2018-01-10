В Беловежской пуще заметили необычные следы рыси 10.01.2018, 8:34

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Иллюстрационное фото

У зоологов появилась надежда на рост популяции вида.

В Беловежской пуще на снегу обнаружены следы рыси с тремя котятами.

Следы обнаружены на снегу в декабре 2017 года одним из сотрудников «Природоохранного проекта в поддержку заповедности Беловежской пущи» на севере национального парка в Новоселковском лесничестве.

– Это была самка с тремя котятами. Увидеть следы четырех рысей – большая редкость на территории национального парка. Тем более многолетний мониторинг с помощью фотоловушек показывает спад активности рыси в 2017 году. Будем надеяться, что они все переживут зиму, а в этом году будет рост популяции рыси в регионе Беловежской пущи, - сообщается на сайте «Аховы птушак Бацькаўшчыны».

Европейская рысь – очень скрытное животное. За все время наблюдения на фотоловушках рысь с одним котенком в пуще фиксировалась только дважды: в начале зимы 2015 и 2016 года.