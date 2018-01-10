На Беларусь идет скандинавский антициклон 1 10.01.2018, 8:45

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10 января территория Беларуси останется под влиянием области повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. По северо-востоку республики на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха днем повысится до -2..+3°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает telegraf.by.

11-12 января республика окажется под влиянием скандинавского антициклона, перемещающегося с Финляндии на Ленинградскую область, передает Белгидрометцентр.

11 января преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-7°С, в отдельных районах воздух охладится до -9°С, максимальная днем -3..+2°С.

12 января сохранится преимущественно без осадков погода. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3°С по юго-западу до -10°С по северо-востоку страны, дневные максимумы составят -5..+1°С.