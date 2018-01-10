«Вижу ловушку обмана»: Как гадалки наживаются на доверии белорусов 2 10.01.2018, 9:25

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В Минске работает около десятка экстрасенсов обоих полов, записанных как «психолог».

Люди верят гороскопам, гадалкам и экстрасенсам из-за эффекта Барнума — когда расплывчатые, общие описания личности воспринимаются как полностью достоверные.

Сами же обладатели «сверхъестественных способностей» умело (или не очень) считывают информацию о человеке по его внешнему виду и манере держаться и делают прогнозы, исходя из имеющихся данных, а не трактовки карт или хрустального шара. В результате создается впечатление, будто тебе действительно показали будущее.

В Минске работает около десятка экстрасенсов обоих полов, записанных как «психолог». The Village Беларусь решил узнать, как на самом деле проходит прием у провидцев, можно ли их привлечь к ответственности, если предсказания не сбылись и записался на беседу к гадалке с диагнозом «депрессия и венец безбрачия»:

«Прошу принять и полюбить Иисуса Христа»

«Когда я сказала своему парню, что иду к гадалке снимать венец безбрачия, он забеспокоился, о том, что гадалка может оказаться настоящей. Первым шагом на пути к семейному счастью стал поиск по ключевым словам «гадалка Минск». Нашлось довольно много сайтов — не меньше десятка. На нескольких даже предлагалось оставить свой номер телефона, после чего со мной «обязательно свяжутся».

И действительно — связались. Например, гадалка Альбина написала мне в Viber, чтобы узнать, «от кудо вы», и сообщила, что «не за чего стеснятся, вы такая не одна». А ведунья Лариса предложила бросить деньги на WebMoney, после чего мне составят персональный гороскоп.

Перезвонила только одна — с именем Снежана и акцентом, будто она училась русскому по аудиоурокам. Мы быстро договорились на семь вечера.

Спустя несколько часов мне пришло от нее следующее сообщение: «Жаль беспокоить вас, но это очень срочно! У меня есть друг, который приехал издалека и нуждается в месте для проживания. Я предложил ваше место. Прошу вас принять и полюбить его. Его зовут Иисус Христос. Теперь скажи спокойно: ты можешь войти, Господи, ты мне нужен, очисти мое сердце кровью и благослови мою семью. Пожалуйста, отправьте это сообщение 20 людям. Если они откажутся, помните, что Иисус сказал: «Если вы отвергнете меня среди людей, я откажу вам в Отце Моем». В течение 4 минут он даст вам хорошие новости. Не читайте, если вы не можете переслать. Бог видел, как вы что-то боретесь. Бог говорит, что все кончено. Благословение приближается к вам. Если вы верите в Бога, отправьте...».

«Вижу ловушку обмана»

Снежана указала адрес в Боровлянах. Я не сразу нашла ее дом, так как на кирпичной двухэтажке висел плакат «Продается». Видимо, дела в сфере магии в последнее время идут не очень.

Гадалка встретила меня у порога, задала несколько дежурных вопросов вроде: «Как добрались? На такси? На убере? И сколько заплатили? Ну так дешОво, почти как на маршрутке!» — после чего проводила на второй этаж. Мы поднялись по мраморной лестнице и очутились в маленькой выстуженной комнатке, похожей на чердак.

— Так, подождите… — гадалка ловко сдвинула кипу вещей в угол дивана, приглашая меня сесть, и достала пачку карт Таро. — Слушаю вас. Конкретно — с чем пришли?

Я озвучила заранее заготовленный текст: с парнями не клеится, ничего не радует, внутри будто пустота и ничего не имеет смысла, «будто сглазили».

— Я вам говорила свечи привозить? Нет? Точно не вам? Ладно, держите карты, чтоб они на вас сосредоточились.

После недолгого молчания женщина начала допрос:

— Вы откуда сами? Приезжая? Работаете?

— Копирайтером, в рекламе.

— А, в интернете? По Беларуси или на Москву работаете? На Google, Яндекс? И какая зарплата у вас там? Сколько за съемное жилье платите?

— Да рублей 600 получаю, из них надо еще 200 долларов за жилье платить…

— Так дорого…. Кем хотите быть?

— Не знаю… Вы у карт спросите, чего я хочу и как мне наладить личную жизнь.

— Вы чего ногой дрыгаете, спешите куда? Не нервничайте, — Снежана резко переходит на ты. — Смотри: берешь свечу, берешь вот так, руками. Берешь свечу, закрываешь глаза, и перед головой — голову вниз! И на все мои вопросы с закрытыми глазами будешь отвечать.

— А я себе волосы не подожгу?

— Ох, ну… На резинку, волосы подвяжи... С закрытыми глазами на все мои вопросы отвечай…те. Напомни, как тебя зовут? — гадалка быстро-быстро тасует карты и раскладывает их елочкой. — Смотри, ты в своей жизни не можешь определиться. Так это? Путаются мысли у тебя. И еще хочу тебе сказать — ты не можешь правильный путь сама для себя выбрать. Дорога на четыре части расходится, но ты сама себе на этой дороге определиться не можешь. А почему? А потому, что ты не знаешь, почему это у тебя так происходит.

— А почему?..

— Я говорю, что мне карты говорят! — сурово осекает меня Снежана. — Будут окружать неприятности, будь к этому готова. То судьба бросает тебе вызов. Чтоб пройти все, что у тебя вот сейчас вот происходит, обладать надо мужеством. Ты должна себе внушить, что ты сильна, мужественней быть. Карта говорит: успех в делах, очаг. Ты уверена в своих делах?

— Не знаю…

— Все свои дела, которые ты делаешь, не напрасно делаешь. Будь уверена в своих делах. Будет скоро у тебя начало другого пути, у тебя в жизни скоро должно все поменяться. Важные решения и хорошие перспективы будут у тебя. Кому ты в последний раз доверялась? В отношениях! Парню доверяла? Делилась о чем-то?

— Ну… Да.

— Он как бы ушел от тебя. Как давно ты с ним рассталась?

— Месяца четыре, кажется.

— Важное известие будет тебе в письме. И ждет тебя всадник. Всадник — это мужчина.

— Ух ты.

— И события у тебя скоро произойдут. Вижу ловушку обмана — ты на эту ловушку попалась. Что за обман у тебя был?

— Я даже не знаю…

— Ну, ты хотела счастливую жизнь. Ссора у тебя произошла.

— Да не было ее.

— Карты говорят, была!

— Ладно, была, — решила не спорить я.

— И этой ссорой твои отношения закончились, общество иллюзий, в котором ты была. Была у него женщина?

— Э-э-э, я не знаю.

— Ну, дама у него есть — у меня выпала дама. Была сперва дружба, а из дружбы выросла любовь. Но был еще какой-то — карты пока не могут точно сказать — несчастный случай, травма. Вспомни, это касается тебя и его, карты я на вас двоих положила. Вспомни!

«Вот оно — повод проверить: советуют ли гадалки обращаться к врачам», — подумала я.

— Ну, мы оба депрессивные. И у него депрессия, и у меня, на ранней стадии.

— А что врачи, какой диагноз тебе поставили?

— Депрессию в начальной стадии, посоветовали таблетки пить. А я не хочу, может, и нет у меня ничего. Она ж просто психолог, и так много денег ей отдала.

— И сколько?

— Ой, много!

— Сколько?!

— Рублей 50.

— И это много?... Сколько за жилье платишь? 200 долларов? — деловым тоном поинтересовалась Снежана и неожиданно зачастила: — Придет тебе подарок, безопасность-стабильность-крепкое здоровье тебя ждет. Но и несешь ты крест перед собой. Ты замуж хотела выйти? Что за враг у тебя?

— Откуда я знаю?

— Испытания-страдания будешь нести по жизни, пока крест не снимешь, — не смутилась Снежана. — Покажу даже тебе это. Враг у тебя! Было кольцо перед тобой, а теперь это все прервалось. И теперь перед тобой, за тобой стоит, перед головой, за спиной. Испытания-страдания-крест по жизни будешь нести. Стоит у тебя венец безбрачия, ты это знаешь?

— Ну, я как бы это и сказала…

— Неприятности! Дружба-доверие! Важные изменения в жизни должны сбыться. Карты у тебя не очень. Выпала карта — две стороны: одна темная, другая светлая. Но светлая — она маленькая, а темная — больше. Темная поглощает белую, больше поглощает. Ты вообще понимаешь, о чем я сейчас? Бела, черна сторона? Это у вас от поколения пошло.

— От какого поколения?

— От твоего. Через женский пол пошло. Ты думаешь, что ты храбра-сильна. У тебя этого нет, одна чернота перед тобой. Разногласия все время будут тебя преследовать. Новость придет тебе в письме. Достижения духовности и роста ты хочешь, но он у тебя уменьшаться будет. Ты не будешь получать то, что ты хочешь… Может, тебе мама или бабушка раньше о чем-нибудь говорила? Что, может, знают они или подозревают? — с надеждой спросила Снежана.

— Они говорили, что мы несчастливые, — решила я разыграть козырь «неверные психологические установки в семье».

— Я тебе одну вещь расскажу: вам как-то давно, ваше поколение сделала женщина. И женщина сделала вам за какого-то мужчину. И от вашего поколения пойдет до десятого колена. У вас все время будут невезение, неприятности, хлопоты через казенные дела, через болезни будут. Но хрест ты по жизни будешь нести! Светлая сторона у тебя маленькая, темная сторона у тебя играет больше роли в жизни. Почему ты темную сторону с себя не снимаешь? Почему определенности в своей жизни не хочешь? Ты семью не хочешь?

— Да я не знаю!

— Что значит «не знаю»? Каждый должен знать, чего он хочет. В душе ты хочешь семью, мужа? Почему ты к этому не стремишься?

— Может, я ленивая? — решила я помочь гадалке.

— Для этого много сил не надо. Неприятности у вас через ключевую даму, через вашего врага. По делу сделано: через храбрость, силу и имущество ваших мужчин. Опускай свечку, — Снежана потерла ладони друг о друга, будто снимала что-то липкое, вздохнула и подытожила: — С тебя надо темную сторону снять, это раз. И определиться. Ты должна определенность знать себе. От этот хрест, который на тебе стоит, и темная сторона — тебе надо просто ее сделать. С этим надо просто заниматься, и это все убирать. Когда с себя снимешь, тогда у тебя будут отношения, постоянный мужчина. И с тобой одной свою жизнь сплетет, и для этого много усилий не надо, чуть-чуть, один шаг вперед сделать. Если ты хочешь, можем над этим поработать. Слушай, напомни, как тебя зовут?.. Слушай, я скажу, что тебе делать, а ты будешь это потихоньку делать. Ты в церковь не ходишь?

— Я не крещеная.

— Чего ты не крещеная?! Надо сейчас покреститься. Выбери себе маму, выбери отца крещенного, ты уже большая девочка. Тебе надо по любому перекреститься. На это много денег не надо, просто пошла и перекрестилась, тебе обязательно это надо. Сходи в церковь, даже если не ходишь, зайти в церковную лавку. Могу тебя на определенное время записать, когда у тебя, допустим, выходной. Ты приезжаешь ко мне, покупаешь в церковной лавке три свечи, они длинные, вот такого размера. Ты их положи накануне встречи со мной под подушку: подымаешь подушку, отвисает наволочка, ты туда свечи ложишь, вот так. Спишь, утром встаешь, не умываясь, ничего, сразу достаешь свечки и в целлофановый пакет. И в этот день в любое время ты должна ко мне приехать с этими свечами. И когда ты с ними ко мне приедешь, я еще посмотрю, что для тебя еще могу сделать. Мы можем время подобрать для тебя, как тебе будет удобно. Я тебя запишу, потому что у меня запись идет. Если ты ко мне придешь, а у меня люди сидят, я ж тебя не возьму! Вот и сейчас ты подумай, на когда тебя записать. Отпишись мне в Viber, только не забудь. Я тебе сама напишу напоминание о встрече.

Повеселев, гадалка принимает от меня деньги («Сколько дашь — столько дашь»), провожает до дверей и уже у порога говорит:

— Слушай, у меня тут чуть дальше по улице женщина комнату сдает, за 180, тебе дешевле будет. Хочешь, спрошу?»

Почему мы верим гадалкам?

«В толковом словаре по психологии есть следующая трактовка: «Магическое мышление — убеждение, что мышление приравнивается к действию. Наблюдается у детей как нормальная стадия развития, во время которой ребенок верит, что его мысли и надежды — причины происходящих с ним событий». По мере взросления магическое мышление уходит. Но не у каждого. И вот мы видим взрослого человека, который связывает в логическую цепочку различные знаки, приметы, «послания», которые трактуются в положительном или отрицательном для него смысле.

Какую роль играет во взрослой жизни магическое мышление? Снятие напряжения — ведь если я могу мыслить и находить позитивные знаки, создается иллюзия контроля над ситуацией. «Если на пути мне встретится машина, сумма номера которой будет давать 7, значит, день пройдет хорошо!»

Способ борьбы со страхами — мы опасаемся того, что нам не понятно, а логическое мышление как раз «объясняет» закономерность происходящего. «Я же тебе говорила, что на ночь мусор выносить нельзя! Вот зарплату сегодня и не получила!»

Самоподдержка — встал сегодня с правой ноги, надел чистую рубашку, все, сегодня мне точно повезет!

Чем опасно магическое мышление? Мы перестаем тестировать реальность и погружаемся в поиск магических знаков. Наше тело и сознание расщепляются — мы теряем способность к тому, чтобы ощущать свои переживания. Мы утрачиваем связь со своей внутренней идентичностью, ведь приходит знание о том, чтобы в жизни что-то изменилось, достаточно произвести ритуал».

Можно ли наказать гадалку, если ее обещания не сбылись?

«Если встать на позицию адвоката гадалок, то самым интересным, на мой взгляд, является разграничение с точки зрения закона — был обман или нет. Можно ли достоверно определить, всю ли правду вам рассказала гадалка и всю ли порчу сняла с вас ведунья? Вряд ли. Закон о защите прав потребителей в случаях с гадалками не работает, в действие вступает Уголовный кодекс и его положения о мошенничестве.

Беларуское законодательство определяет мошенничество как завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Недавно в Гомеле судили гадалку, действия которой квалифицировались как мошенничество. Услуги она предлагала достаточно стандартные для своей сферы: снять порчу, приворожить. А вот методы, которыми она пользовалась, достойны программ иллюзионистов — окрашенная марганцовкой вата, высушенная голова змеи в яйце — все, чтоб подтвердить, что у клиента порча.

Мой совет: если вы поняли, что вас или ваших родственников обманули колдуны, то не стоит рассчитывать на карму или иные силы мироздания, стоит идти и писать заявление.

У нас запрещена реклама работ, услуг (деятельности) гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, спиритов, астрологов, колдунов, прорицателей, иных лиц, объявляющих себя или считающихся способными предсказывать события, воздействовать на людей, духовный мир, имущество, окружающую среду путем использования сверхъестественных способностей или сил, а также услуг по обучению указанной деятельности. И потому никакого «реестра гадалок» нет».