Элитные белорусские дома, собственники которых «не попали в тренд» 4 10.01.2018, 9:43

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Обзор дорогой недвижимости, которая стала исключением из типичного представления о богатстве.

Дизайнеры и архитекторы во всем мире давно приняли ультрасовременные взгляды на архитектуру и жилье. Как выразился один из минских дизайнеров, сегодня необходимо транслировать ценностные ориентиры своего времени, а значит строить модернистское и смелое, отказываясь от пережитков прошлого в виде кирпичных замков и безликих коробок. Собственники коттеджей в пригородах Минска, да и вообще по всей Беларуси с трудом свыкаются с этими мыслями, поэтому большинство даже новых частных строений просты и незамысловаты. Каждый интересный и выделяющийся в массе своих кирпично-блочных соседей дом — находка. Onliner.by поискал такие образцы, выставленные на продажу.

Минимализм и уединение — дизайнерский дом на берегу Березины

$198 500

Этот необычный дом находится в очень уединенном месте на берегу Березины. Не надо обладать тонким дизайнерским вкусом, чтобы понять: строение весьма необычное для своих широт. Посмотреть хотя бы на полностью прозрачный фасад с двух сторон — никакой приватности. Несмотря на то что дом недостроен, внешне он выглядит готовым. Новому собственнику останется разобраться с внутренностями.

Собственник перечисляет некоторые характеристики: «Участок 0,143 га. Рельеф плоский. 30 метров от реки. Граничит с одним соседом. Дом площадью 108 кв. м находится на стадии незаконченного строительства: свайно-ростверковый фундамент, перекрытия первого и второго этажа, полнотелый красный кирпич, вентканалы, керамический дымоход, двухкамерные стеклопакеты, окна и двери — профиль алюминиевый».

Один этаж, но много функций — стильный дом недалеко от Логойска

$393 500

Этот коттедж недалеко от Минска обставлен, обжит и полностью готов к проживанию. Хозяин немногословен: «Современный жилой комплекс, где под одной крышей расположены жилая зона, парковка на два автомобиля и технические помещения. Модный дизайн. Современные технологии. Исключительное качество». Но много слов и не надо, по фотографиям легко оценить ситуацию.

Современная архитектура снаружи и фьюжн внутри — необычный дом в Ждановичах

Около $1 миллиона

Об этом коттедже Onliner.by уже писал, но он настолько необычен, что упомянуть еще раз не помешает. Он находится на земельном участке, который принадлежал культурному деятелю Петрусю Бровке в Ждановичах. Черное-белые цвета, ломаные фасады — дом смотрится действительно по-дизайнерски. «Авторский архитектурный проект дома выполнен ведущим архитектором и дизайнером, — говорится в объявлении. — Прекрасное место, санаторно-курортная зона. Дом с трех сторон окружен лесом. Хорошие соседи. Минское море в 250 метрах, прямой выход на пляж и причал для яхт».

Не менее все красиво и внутри. Всего в коттедже 5 жилых спальных комнат, 3 санузла, 2 гардеробные комнаты и огромная кухня-гостиная. Внутренняя отделка выполнена в стиле фьюжн.

Деревянный фасад и большая площадь — коттедж возле Цнянского водохранилища

$370 000

Этот коттедж (а вернее, часть блокированного дома) стоит недалеко от Цнянского водохранилища — весомого козыря наряду с Минским морем и водохранилищем Дрозды. Его площадь — 273,6 кв. м. Объект сдается без чистовой отделки, но, как пишет хозяин, «современная планировка предусматривает просторные жилые комнаты c панорамным остеклением и живописными видами, террасы, гардеробные». Плюсы расположения: «Обустроенные зоны отдыха и набережная Цнянского водохранилища, теннисные корты, парковая зона, развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, быстрая доступность до центра города и МКАД».

Большие окна и ничего лишнего — коттедж недалеко от Минска

$199 тысяч

Этот 3-уровневый коттедж, выполненный в современном стиле и полностью готовый для круглогодичного проживания, ждет новых хозяев в деревне Плашево (17 км от МКАД). «Первый уровень: кухня, гостиная, санузел, зимний сад. Второй уровень мансардный: три спальни, санузел. Все коммуникации есть: газ, свет, вода (скважина), канализация местная. Участок ровный, 15 соток, в собственности, также есть баня с террасой», — описывается объект.

Черно-белые тона и скатная кровля — недостроенный коттедж в Дубровском квартале

$130 тысяч

Некоторые объекты в «Барахолке» продаются на этапе раннего строительства, но дизайн-проекты все же прилагаются. Один из таких вариантов: дом, находящийся на этапе строительства и расположенный в коттеджном поселке под названием «Дубровский квартал». Это комплекс, который строится в 24 км от Минска на берегу Дубровского водохранилища.

Собственник описывает: «Предлагаемый дом спроектирован в современном европейском стиле с применением самых современных технологий и материалов, обеспечивающих качество строения и комфорт проживания. Наружная отделка принята с учетом применения эффективных материалов и технологий. Цветовая гамма отделки жилого дома объединит все элементы в ансамбль и будет сочетать оттенки белого, темно-серого и светло-серого керамогранита, а также темно-бордовой керамической клинкерной плитки».

Много стекла и строгих форм — недостроенный дом в Минске

$210 тысяч

Еще один недостроенный объект продается в Минске на 1-й Поселковой улице. «Участок ровный, есть согласованный проект на воду и канализацию, свет заведен, все стены оштукатурены. Гараж на три машины», — сообщает хозяин. Судя по информации, не исключена возможность торга.