Профессор Лебединский: Россия – это обезьяна с гранатой 5 10.01.2018, 9:47

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Фото: Алексей Лебединский / Facebook

Российский оппозиционер и музыкант рассказал, почему весь мир сейчас – русофоб.

Кремлевские пропагандисты "внушили туподоверчивому народу", что "русофобия" – это ненависть ко всему русскому, но на самом деле это не так. Об этом в Facebook написал российский оппозиционер и музыкант Алексей Лебединский (Профессор Лебединский).

"Давайте говорить на понятном русском языке для начала, ок? Воробей – это птичка. Дельфин – это млекопитающее. А фобия – это не ненависть, а боязнь чего-либо", – написал он.

Музыкант отметил, что у него фобию к российскому "духу" вызывает "российская ненависть, которая в особенности распространяется на своих – всех тех, кто действительно любит и переживает за Россию, кто реально хочет что-то изменить к лучшему".

"И да, Россию действительно боится весь мир. Весь мир сейчас – русофоб. И не потому, что Россия сильна и прогрессивна, а потому, что Россия – обезьяна с гранатой. Потому, что в России всегда все гранаты находятся в руках обезьян. Ядерный чемодан – у параноика и преступника, ракеты и танки – под командованием вечно пьяных солдафонов советской закалки, которые уже давно воруют оружие и продают хрен знает кому. Везде бардак, неразбериха, хаос и непредсказуемость глупых, завистливых, жадных и пьяных людей, в руках у которых оружие массового уничтожения. И тот, кто сейчас не русофоб – просто блаженный идиот без инстинкта самосохранения", – заявил Лебединский.

В октябре 2016 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил в "агрессивной русофобии" Соединенные Штаты Америки.

1 июня 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что "из некоторых стран русофобия хлещет через край".

В октябре посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев в статье "Пора установить мир между Россией и Швецией" написал о высоком уровне русофобии в стране.