Не стало актера Михаила Державина

Не стало актера Михаила Державина9
- 10.01.2018, 9:59
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Известный артист прожил 81 год.
Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года, сообщили РИА «Новости» в театре.
По словам собеседника агентства, народный артист России скончался «после продолжительной тяжелой болезни».
О дате прощания и похорон будет известно позднее.
Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина.
С 1959 по 1967 год он работал в Московском театре имени Ленинского комсомола, затем в Театре сатиры. Также сыграл в десятках фильмах и озвучивал мультфильмы.