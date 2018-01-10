Не стало актера Михаила Державина 9 10.01.2018, 9:59

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Известный артист прожил 81 год.

Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года, сообщили РИА «Новости» в театре.

По словам собеседника агентства, народный артист России скончался «после продолжительной тяжелой болезни».

О дате прощания и похорон будет известно позднее.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина.

С 1959 по 1967 год он работал в Московском театре имени Ленинского комсомола, затем в Театре сатиры. Также сыграл в десятках фильмах и озвучивал мультфильмы.