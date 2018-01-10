Белорусы верят долларам и евро 1 Владимир Тарасов, belrynok.by

10.01.2018, 10:11

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Битву за симпатии физических лиц белорусский рубль проиграл.

Двухлетний период, в течение которого физические лица в Беларуси продавали валюты банкам больше, чем покупали, завершился: в декабре 2017 они оказались чистыми покупателями валюты в объеме 41,1 млн. USD.

В этом, может показаться, нет ничего особенного, так как и раньше неоднократно происходило нечто подобное. Однако на этот раз дело обстоит довольно серьезно, так как это указывает на возникновение новой тенденции, которая со временем может оказать значительное влияние на курс белорусского рубля.

Формируется тенденция роста спроса на валюту

Чтобы понять, что происходит, надо разобраться в том, что случилось в декабре.

Объем покупки физическими лицами иностранной валюты в этот месяц увеличился по сравнению с ноябрем не так уж и значительно: на 90,1 млн. USD, достигнув 719,9 млн. USD. Тем не менее, это оказалось максимальным объемом покупки с декабря 2015 года.

Два года назад сравнительно высокий спрос на валюту объяснялся, по-видимому, девальвационными ожиданиями. У людей еще были живы в памяти события 2014 года. В 2017 году девальвационные ожидания были вызваны планами правительства по увеличению заработной платы в стране. Однако данные ожидания вряд ли могут объяснить весь рост спроса на валюту, так как величина валютных депозитов населения в белорусских банках в 2017 году не увеличилась, хотя снижаться прекратила. Это означает, что рост спроса на валюту в 2017 году был связан, в значительной степени, с приобретением товаров за рубежом и поездками за границу. А это, в свою очередь, могло объясняться увеличением доходов населения в связи с ростом заработной платы и подъемом экономики.

Интересно, что люди стали больше покупать, в основном наличную валюту. В декабре 2017 года они приобрели наличной валюты на 152 млн. USD больше, чем в декабре 2016 года, то есть 553 млн. USD. В то же время безналичной валюты они купили всего на 22 млн. USD больше (166,6 млн. USD).

Таким образом, повторим, рост спроса на валюту в декабре 2017 года вызван не только увеличением девальвационных ожиданий, но и увеличением спроса на валюту для покупок за рубежом и поездок за границу. Это означает, что когда девальвационные ожидания снизятся, спрос сократиться, но не до уровня начала 2017 года, а до более значительной величины. Это плохая новость для белорусского рубля.

Ситуация осложняется тем, что девальвационные ожидания в 2018 году могут сохраняться на сравнительно высоком уровне, так как, по-видимому, будет продолжаться неразбериха с повышением заработной платы. До 1 тыс. BYN она увеличена, как теперь уже ясно, не будет. Это хорошо для курса рубля, но и Лукашенко от своего требования увеличить зарплату не откажется, что для рубля плохо.

Лукашенко не сможет признать свое поражение, поэтому он будут и дальше требовать увеличения зарплаты хотя бы для того, чтобы сохранить лицо, может быть, в какой-то другой форме. А это будет постоянно нервировать население, которое еще помнит, к чему привели предыдущие попытки увеличить зарплату. Память об этом еще жива: как показали результаты опроса жителей Беларуси, проведенного Нацбанком в ноябре 2017 года, доверия к белорусскому рублю за 2 года относительной финансовой стабильности в РБ у большинства населения страны так и не появилось.

Опрос показал, что 74,4% жителей Беларуси считают предпочтительным делать сбережения в валюте, а не в рублях.

Следовательно, в сфере покупки валюты населением в 2018 году будет наблюдаться тенденция к увеличению спроса на валюту, сформировавшаяся в 2017 году. В январе спрос, возможно, окажется примерно столь же значительным, как и в декабре 2017 года, затем снизится по мере уменьшения девальвационных ожиданий и в связи с сезонными факторами, после чего снова пойдет в рост. И все это будет осуществляться на более высоких уровнях, чем в 2017 году.

Продажи валюты тоже поднимутся, но меньше, чем спрос

В прошлом году объем продажи валюты населением вырос, как и спрос, но не столь значительно. А именно, наличной валюты жители населения в декабре 2017 года продали на 5,7 млн. USD больше, чем в декабре 2016 года (574,4 млн. USD), а безналичной валюты – на 28,6 млн. USD больше (104,1 млн. USD).

Объем продажи валюты намного превышает колебания величины валютных депозитов, то есть люди продают, в основном, не свои сбережения, а средства, которые зарабатывают они сами или их родственники (как в Беларуси на черном рынке, так и за границей). Заработки белорусов за рубежом в 2017 году явно выросли, о чем можно судить по величине банковских переводов физических лиц в РБ. По данным Нацбанка, полученные за III квартал 2017 года личные переводы в Беларуси составили 290,5 млн. USD, что существенно превысило переводы за III квартала 2016 года, составившие 217 млн. USD. Помимо официальных каналов значительная часть средств от жителей Беларуси, работающих за рубежом, поступает по неофициальным каналам, не учитываемым Нацбанком, поэтому можно ожидать, что поступления валюты из-за рубежа в Беларусь намного выше.

Таким образом, можно ожидать, что в 2018 году будут расти и продажи валюты населением. Это тоже тенденция, но не новая, она наблюдается уже около двух лет.

Но, судя по результатам 2017 года, рост спроса на валюту опережает увеличение предложения. Такое положение, скорее всего, сохранится и в 2018 году. Каким именно будет соотношение между ними, предсказать сложно, так как это зависит от степени увеличения зарплаты в стране. После ее роста в декабре 2017 года можно ожидать сокращения в I квартале 2018 года, что снизит давление на белорусский рубль. Поэтому с февраля население Беларуси снизит спрос на валюту, а ее предложение снова вырастет, и физические лица снова станут чистыми продавцами валюты. Летом произойдет традиционный рост спроса на валюту, который, в отличие от двух предыдущих лет, скорее всего, окажется выше предложения. Во II полугодии 2018 года история с колебаниями спроса и предложения валюты повториться. И с каждым разом объемы чистой покупки валюты будут оказываться выше.

Это означает, что по итогам года сальдо купли/продажи валюты населением вполне может оказаться близким к нулю. Ухудшение этого показателя, собственно, уже началось в 2017 году, за который физические лица продали валюты в чистом выражении на 1.759 млн. USD против 1.894 млн. USD в 2016 году. Конечно, предположение о том, что столь значительный объем чистых продаж вдруг рухнет до нуля, кажется слишком радикальным, но дело в том, что речь идет о тенденции роста спроса на валюту, которая только набирает силу, и будет постоянно подпитываться увеличением заработной платы.

Нацбанк, разумеется, попытается как-то изменить ситуацию, но сделать это будет не просто, так как в связи со снижением процентных ставок по депозитам, а также ликвидацией сберегательных вкладов, он практически лишился инструментов, которые позволяли бы ему влиять на настроения населения в условиях сравнительно высоких колебаний курса белорусского рубля. Ведь даже если в среднем на длительных периодах времени доходность по рублевым депозитам окажется выше доходности депозитов в долларах, постоянные колебания курса доллара вверх-вниз будут вызывать чувство неуверенности и повышать привлекательность валюты. А новых инструментов, способных отвлечь средства населения с рынка валюты, в Беларуси за два года так и не появилось. Битву за симпатии физических лиц белорусский рубль на этот раз, похоже, проиграл.

Владимир Тарасов, belrynok.by